Эпидемия кори в Украине: нардеп рассекретила неизвестные данные

В Министерстве здравоохранения должны были отреагировать на корь еще год назад. Именно тогда через неформальный запрет в поликлиниках были случаи сокрытия заболевания.

Об этом в эфире ObozTV сообщила нардеп Ирина Суслова. Она отметила, что больным корью не записывали этот диагноз.

"Знакомые рассказывали, что знают людей, у которых дети больны корью, но в поликлинике им не писали этот диагноз из-за неформального запрета. Еще год назад мы поняли, что с этим заболеванием в Украине есть проблема", – сказала она.

Минздрав должен был бы начать проверку на наличие вакцины и провести мощную и качественную информационную кампанию, добавила нардеп.

"Я думаю, что каждый человек ради безопасности и здоровья своего ребенка должен искать вакцину и идти делать прививки. Однако у меня есть знакомые медики, которые рассказывали, что не могли найти качественную вакцину даже в частных клиниках. У того препарата, который попадает в наши государственные поликлиники, нет никаких гарантий, соблюдения температурного режима во время доставки", – объяснила она.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Вспышка кори в Украине перерастает в эпидемию. Еще одной сложностью стало то, что она наложилась на массовое распространение гриппа.

За период с 11 по 18 января на территории всей страны корью заболели 3450 человек, из них трое умерли от осложнений.

В Минздраве заявили, что объявлять эпидемию кори в Украине не будут.

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