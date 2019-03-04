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/Новости медицины

Эпидемия кори в Украине: нардеп рассекретила неизвестные данные

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В Министерстве здравоохранения должны были отреагировать на корь еще год назад. Именно тогда через неформальный запрет в поликлиниках были случаи сокрытия заболевания.

Об этом в эфире ObozTV сообщила нардеп Ирина Суслова. Она отметила, что больным корью не записывали этот диагноз.

"Знакомые рассказывали, что знают людей, у которых дети больны корью, но в поликлинике им не писали этот диагноз из-за неформального запрета. Еще год назад мы поняли, что с этим заболеванием в Украине есть проблема", – сказала она.

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Минздрав должен был бы начать проверку на наличие вакцины и провести мощную и качественную информационную кампанию, добавила нардеп.

Эпидемия кори в Украине: нардеп рассекретила неизвестные данные

"Я думаю, что каждый человек ради безопасности и здоровья своего ребенка должен искать вакцину и идти делать прививки. Однако у меня есть знакомые медики, которые рассказывали, что не могли найти качественную вакцину даже в частных клиниках. У того препарата, который попадает в наши государственные поликлиники, нет никаких гарантий, соблюдения температурного режима во время доставки", – объяснила она.

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Тема
Вспышка кори
Персона
Ирина Суслова
Место
УкраинаКиев
Тег
корь
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Комментарии на сайте не модерированы
Любченко Светлана
Любченко Светлана
Что за бред несёт депутат, я уже два года слышу об эпидемии кори. Супрун постоянно призывала делать прививки!!!
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