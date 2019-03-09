Антибиотики по рецепту: в Минздраве рассказали о новых правилах

Решение Кабинета министров Украины об ограничении доступа к покупке лекарств заработает примерно в конце 2019 – в начале 2020 года. Эти меры будут внедрять вместе с введением электронной системы e-health.

Об этом в эфире ObozTV сообщил начальник отдела антибиотикорезистентности и инфекционного контроля Центра общественного здоровья Минздрава Александр Мацьков. Он отметил, что это решение касалось не только антибиотиков, но и противовирусных, антигельминтных и других средств.

"Планом предусматривается, что в течении второго квартала 2019 года будет разработан ряд нормативно-правовых актов по усилению контроля за отпуском лекарств в аптеках. Это будет внедряться вместе с расширением возможностей электронной системы e-health", – сказал он.

Мацьков заверил, что отпуск антибиотиков по рецепту – это европейская практика. Он добавил, что такой контроль будет распространяться потому, что в Украине существует проблема нецелесообразного применения таких лекарств.

"Антибиотики и сейчас должны продаваться по рецепту, но на самом деле мы сталкиваемся с ситуацией, когда каждый желающий может обратиться в аптеку и приобрести лекарства без рецепта, не осознавая вообще, как правильно применять этот препарат. Поэтому контроль за отпуском лекарств в аптеках будет усиливаться", – отметил Мацьков.

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в свою очередь предупредила об опасности самолечения противомикробными препаратами, в частности антибиотиками, когда люди в них не нуждаются. Она также сообщила, что будет с ценами на антибиотики после громкого решения Кабмина.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач рассказал, как готовить домашний антибиотик, который хорошо борется с микробами, улучшает циркуляцию крови и укрепляет иммунитет. Он способен вылечить человека от самых опасных заболеваний.

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