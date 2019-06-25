Кого чаще всего кусают комары: ученые дали ответ

Комары в поиске "жертв" используют след от углекислого газа, который мы выдыхаем.

Это позволяет насекомым находить объект на расстоянии около 50 метров. Об этом сообщает издание LiveScience.

При дистанции один метр они начинают анализировать множество других параметров нашего тела: температуру кожи, наличие испарений и микробов на ней.

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По мнению Йупа ван Луна, этномолога из Вагенингенского университета в Нидерландах, бактерии преобразуют секреты наших потовых желез в летучие соединения, которые воздушным путем попадают в обонятельную систему на головах комаров.

Эти химические букеты являются сложными, включая более 300 различных соединений, и они варьируются от человека к человеку в зависимости от генетических изменений и окружающей среды.

Как ранее сообщал MedOboz, ученые нашли способ борьбы с переносчиками малярии – они генетически модифицировали грибок, который убивает малярийных комаров.

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