Комаровский объяснил, как связан спорт с ростом ребенка

Доктор Евгений Комаровский рассказал, влияют ли некоторые виды спорта, в первую очередь борьба, на рост ребенка.

Объяснение он опубликовал на своем YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

"Спорт не влияет на рост. Другой вопрос в том, что человек, который генетически высокий, не имеет никаких шансов добиться высоких результатов в борьбе. Здесь происходит скорее естественный отбор: заниматься каким-либо спортом для себя вы можете сколько угодно, но если вы хотите стать олимпийским чемпионом, то вам должно повезти генетически", – отметил врач.

Евгений Комаровский скриншот

По словам Комаровского, страх не вырасти не должен быть преградой заниматься подобными видами спорта, но нужно учитывать природные данные ребенка.

"Баскетбол не делает человека высоким, но шанс стать чемпионом, профессионалом имеет только тот, кто высокий. Поэтому создается впечатление, что все баскетболисты высокие только потому, что занимаются баскетболом. И нет никаких шансов у борца, который имеет рост два метра 10 сантиметров добиться успехов", – уточнил врач.

Он пояснил, что отсюда и появился миф, что борьба сделала человека низким.

"Рост человека определяется исключительно генетикой – мамой и папой", – подытожил Комаровский.

Как сообщал OBOZREVATEL, Комаровский ранее писал, что ребенка еще с самого детства нужно приспосабливать к холодной пищи или напиткам. Если он все время будет употреблять только теплое, то потом из-за этого могут возникнуть проблемы.

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