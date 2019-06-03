Комаровский объяснил, как распознать "шарлатанские" лекарства

Известный украинский врач Евгений Комаровский назвал основные признаки обмана, которые используются в "шарлатанских" лекарствах.

Об этом педиатр сообщил в Instagram, выделив семь факторов обмана.

Личные свидетельства

"Эффективность средства подтверждается историями успеха. Их легко сочинить, и они не заменяют научных данных", – предупредил медик.

Быстрое действие

Доктор отметил, что характерным признаком обмана являются быстрые сроки излечения болезни.

Натуральность компонентов

Врач добавил, что полезность естественных компонентов и вредность "химии" - распространенный миф, добавив, что обращение к нему является поводом для недоверия.

Чудодейственные средства

"Ссылки на "научный прорыв", "секретную разработку", "оборонную технологию" в рекламе подозрительны. Настоящие прорывы в медицине всегда широко освещаются в прессе", – акцентировал Комаровский.

Евгений Комаровский znaj.ua

Теории заговора

Педиатр отметил, что упоминание о фармацевтической промышленности и правительствах, скрывающих чудодейственное средство, служат для манипуляции покупателями.

Один продукт лечит множество болезней

Врач пояснил, что панацей не существует, а препараты с обещанием вылечить широкий спектр заболеваний довольно подозрительны.

Отсутствие побочных эффектов

"Не бывает эффективных медицинских воздействий без побочных эффектов. Если их наличие отрицается, это подозрительно", – подытожил Комаровский.

Как сообщал OBOZREVATEL, Евгений Комаровский сказал, с какого возраста детям можно давать планшет.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся