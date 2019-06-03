Комаровский объяснил, как распознать "шарлатанские" лекарства

Известный украинский врач Евгений Комаровский назвал основные признаки обмана, которые используются в "шарлатанских" лекарствах.
Об этом педиатр сообщил в Instagram, выделив семь факторов обмана.
Личные свидетельства
"Эффективность средства подтверждается историями успеха. Их легко сочинить, и они не заменяют научных данных", – предупредил медик.
Быстрое действие
Доктор отметил, что характерным признаком обмана являются быстрые сроки излечения болезни.
Натуральность компонентов
Врач добавил, что полезность естественных компонентов и вредность "химии" - распространенный миф, добавив, что обращение к нему является поводом для недоверия.
Чудодейственные средства
"Ссылки на "научный прорыв", "секретную разработку", "оборонную технологию" в рекламе подозрительны. Настоящие прорывы в медицине всегда широко освещаются в прессе", – акцентировал Комаровский.
Евгений Комаровский
znaj.ua
Теории заговора
Педиатр отметил, что упоминание о фармацевтической промышленности и правительствах, скрывающих чудодейственное средство, служат для манипуляции покупателями.
Один продукт лечит множество болезней
Врач пояснил, что панацей не существует, а препараты с обещанием вылечить широкий спектр заболеваний довольно подозрительны.
Отсутствие побочных эффектов
"Не бывает эффективных медицинских воздействий без побочных эффектов. Если их наличие отрицается, это подозрительно", – подытожил Комаровский.
Как сообщал OBOZREVATEL, Евгений Комаровский сказал, с какого возраста детям можно давать планшет.
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