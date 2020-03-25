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/ Новости медицины

Комаровский назвал универсальное противовирусное: должно быть в каждом доме

13.5т
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Известный врач Евгений Комаровский считает, что вино и коньяк – это единственные противовирусные, которые должны быть в аптечке каждого украинца.

Об этом он рассказал в своем видеоблоге, отвечая на вопросы, какие противовирусные препараты нужно иметь в запасе (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"С противовирусных у нормального взрослого мужчины или женщины должно быть красное вино. Точно не помешает, если выпить с любимым человеком 150-200 грамм перед сном", – отметил врач.

Комаровский считает, что вино и коньяк должны быть в аптечке каждого украинца

Комаровский считает, что вино и коньяк должны быть в аптечке каждого украинца

Что же касается коньяка, то его Комаровский советует пить не более 50 грамм, но только в случае, если самочувствие удовлетворительное и нормальная температура.

Также врач подчеркнул, что при употреблении вина и коньяка более важен сам процесс и настроение.

"Я рекомендую употреблять эти напитки именно так. Других противовирусных я вам держать не рекомендую", – подытожил Комаровский.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач-педиатр Евгений Комаровский заявил, что ибупрофен в случае подозрения на коронавирус COVID-19 пить можно, ведь официальной информации о запрете Всемирной организации здравоохранения нет.

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Читайте все новости по теме "Советы врачей" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Тема
Советы врачей
Персона
Евгений Комаровский
Место
Украина
Теги
алкоголь грипп и ОРВИ
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Настойка боярышника. Стабильно входит в тройку по продажам в аптеках Украины.
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Ха-ха-ха, врач советует лечиться алкоголем, браво ! Какой следующий рецепт, уколоться и забыться ?
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