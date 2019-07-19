Коли или плати: Германия приняла закон об обязательных прививках от кори

В Германии с марта 2020 года родителей обяжут предоставлять детским садам и школам справки о наличии у ребенка прививок от кори.
Правительство ФРГ одобрило законопроект об обязательной вакцинации против вирусной инфекции. Об этом сообщает Deutsche Welle, ссылаясь на министерство здравоохранения.
При приеме в дошкольные и школьные учреждения родители должны будут предоставить справку, которая подтверждает иммунизацию ребенка. Эта процедура станет обязательной для частных нянь, сотрудников детских садов, школ, медицинских учреждений, а также для беженцев.
Родителям школьников, отказывающимся от обязательной вакцинации, грозят штрафы в размере до 2500 евро. Предполагается штрафовать также детские учреждения, принимающие непривитых детей.
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Ранее MedOboz сообщал, что Верховный суд Украины подтвердил необоходимость всех прививок для посещения детьми учебных заведений.
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