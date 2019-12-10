Колдун в стенах Института сердца

Кароче, захотел вчера посмотреть порнушку и вбил в поиск "Пенсионеры дрочат друг-другу без смс и регистрации". Интернет сразу же предложил одно видео.

И я, бл*дь, не пожалел ни секунды. Потому что никогда раньше не видел как колдун и хирург взаимно ублажают непомерное тщеславие друг друга, да еще и под видеозапись. Непонятно только на кой хер это выкладывать в общий доступ? Шобы шо??

Записано экспромтом, в экстатическом состоянии, подумаете вы? Хер там! Минимум 4 склейки. Причем на 45-й секунде Кашпировский походу понял, что не знает с кем разговаривает. (ноу комментс).

Немного странно было слышать от дееспособного (вроде) профессора медицины похвалы в адрес "легендарного Кашпировского, который лечил всю страну через экраны телевизора".

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Но я не профессор, поэтому мне вы*бываться не по чину.

Тока одно мне скажите, люди добрые. Вы нах*й всем теперь довольны? Ну полгода назад п*здец же был, гинацид бл*дь нации... Теперича норм, да?

После просмотра хочется вырвать. Кабель с компьютера. И глаза из глазниц.

Шиза über alles !!!!!!!!!!

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