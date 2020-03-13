Когда закончится пандемия коронавируса: ученые назвали два сценария

Мировые пандемии, список которых недавно дополнил новый китайский коронавирус, обычно длятся от 12 до 25 месяцев. Поэтому относительно распространения COVID-19 ученые прогнозируют два сценария.

Среди них – оптимистический и пессимистический. Об этом говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что коронавирусом в мире заразились 130 тысяч человек, выздоровели 68 000 и 4700 погибли. Случаи болезни в целом зафиксированы в 123 странах. Инфекцию признали такой, от которой нет ни лечения, ни вакцинации, а у населения планеты – иммунитета к ней. Это и послужило причиной объявления COVID-19 еще одной пандемией.

Ученые назвали два сценария дальнейшего развития пандемии коронавируса

При этом, согласно оптимистическому сценарию, ученые прогнозируют, что количество заболеваний китайским коронавирусом начнет спадать с потеплением. В частности, вирус будет погибать в связи с повышением температуры.

Однако в пессимистическом сценарии говорится, что уже осенью 2020 года может начаться вторая и более мощная волна COVID-19.

Именно поэтому ученые из некоторых стран пытаются в кратчайшие сроки разработать вакцину от этой болезни. А также хотя бы дать начало подробным клиническим исследованиям. Скорее всего, прогнозируют они, в промышленном масштабе вакцина появится не раньше, чем через год.

Карта распространения коронавируса COVID-19 в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирус COVID-19 пандемией, тогда как ранее распространение этого заболевания в мире называли эпидемией. Выяснилось, чем отличаются эти понятия.

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