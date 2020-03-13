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Когда закончится пандемия коронавируса: ученые назвали два сценария

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Мировые пандемии, список которых недавно дополнил новый китайский коронавирус, обычно длятся от 12 до 25 месяцев. Поэтому относительно распространения COVID-19 ученые прогнозируют два сценария.

Среди них – оптимистический и пессимистический. Об этом говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что коронавирусом в мире заразились 130 тысяч человек, выздоровели 68 000 и 4700 погибли. Случаи болезни в целом зафиксированы в 123 странах. Инфекцию признали такой, от которой нет ни лечения, ни вакцинации, а у населения планеты – иммунитета к ней. Это и послужило причиной объявления COVID-19 еще одной пандемией.

Ученые назвали два сценария дальнейшего развития пандемии коронавируса

Ученые назвали два сценария дальнейшего развития пандемии коронавируса

При этом, согласно оптимистическому сценарию, ученые прогнозируют, что количество заболеваний китайским коронавирусом начнет спадать с потеплением. В частности, вирус будет погибать в связи с повышением температуры.

Однако в пессимистическом сценарии говорится, что уже осенью 2020 года может начаться вторая и более мощная волна COVID-19.

Именно поэтому ученые из некоторых стран пытаются в кратчайшие сроки разработать вакцину от этой болезни. А также хотя бы дать начало подробным клиническим исследованиям. Скорее всего, прогнозируют они, в промышленном масштабе вакцина появится не раньше, чем через год.

Карта распространения коронавируса COVID-19 в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирус COVID-19 пандемией, тогда как ранее распространение этого заболевания в мире называли эпидемией. Выяснилось, чем отличаются эти понятия.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Исследование ученых Коронавирус
Тег
вирус
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