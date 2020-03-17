Когда закончится пандемия коронавируса и заболеют ли все: найдена формула

Пандемия китайского коронавируса пойдет на убыль только тогда, когда доля людей, переболевших им или вакцинированных, станет более значительной, нежели заразившихся и умерших от него.

За это время заболеть COVID-19 успеют не все, но очень многие. Об этом, ссылаясь на результаты исследований ученых, пишет "Медуза".

Отмечается, что динамика эпидемии подчиняется не слишком сложным математическим законам: если в среднем один инфицированный человек заражает больше одного человека в восприимчивой популяции, то число заболевших будет расти по экспоненте.

Пока закончится пандемия коронавируса, заболеть COVID-19 успеют не все, но очень многие

"Эта экспонента может быть более крутой – если ничего не делать, или менее крутой – если вводить карантин, закрывать школы и предпринимать другие меры по "сглаживанию пика", – утверждают ученые.

Однако, по их словам, даже это не спасет и число новых инфицированных будет удваиваться, хотя и за некоторые равные промежутки времени.

Причем так будет происходить до тех пор, пока среди "потенциальных мишеней для атаки" вирусу не станут попадаться устойчивые к инфекции люди. Именно на последних цепочка передачи будет обрываться.

"Если каждый инфицированный заражает в среднем двух человек, то когда доля переболевших достигнет 50%, лишь один из этих двоих продолжит быть восприимчивым к инфекции – и экспоненциальный рост остановится", – таким "грубым" расчетом иллюстрируют ученые свои доводы.

Также они утверждают, что устойчивость к инфекции можно получить тремя путями:

во-первых, она может быть лишь генетической особенностью некоторых людей;

во-вторых, ее можно обрести в ходе вакцинации – если, например, удастся "размазать пик" настолько сильно, что за это время появится новая вакцина;

в-третьих, она она придет естественным путем, есть просто переболеть новой инфекцией.

При этом пути приобретения такой устойчивости исследователи иллюстрируют историями разных заболеваний.

"Во время средневековых эпидемий чумы значительную роль сыграла генетическая устойчивость, оспу и полиомиелит удалось почти победить с помощью вакцин, а доля переболевших в популяции объясняет отсутствие ежегодных масштабных эпидемий ветрянки и, до некоторой степени, гриппа", – подытоживают ученые.

Карта распространения коронавируса COVID-19 в мире:

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А ученые из немецкого института Роберта Коха заявили, что пандемия COVID-19 может длиться два года, причем вирус будет распространяться волнами.

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