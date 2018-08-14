Когда нужно есть фрукты: развеян популярный миф

Советы из женских журналов по поводу пользы от употребления фруктов в определенное время и в неограниченных количествах оказались мифом.

Об этом рассказала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook, отметив, что нормы поглощения данной пищи не во вред для здоровья являются индивидуальными.

"Миф. Фрукты надо есть до обеда. Совет, который часто можно встретить на страницах глянцевых женских изданий. Вроде после 14:00 употребление фруктов приводит к повышению содержания сахара в крови и замедлению метаболизма. Поэтому существует риск набрать лишний вес", – написала Супрун.

По ее словам, любая пища, содержащая углеводы, может повышать уровень сахара в крови. Но нет никаких доказательств, что это происходит быстрее до 2 часов дня, чем в другое время суток.

"Если изменения есть, то они очень незначительны. Так называемая скорость метаболизма зависит от интенсивности работы мышц, их доли в весе, от возраста и работы эндокринной системы. Поэтому нет причины отказываться от фруктов во второй половине дня из боязни набрать лишние кило", – пояснила Супрун.

Кроме того, советы о том, что фрукты можно есть в любых количествах также оказались мифом.

"Фрукты очень полезны, но, как и во многих вещах, здесь должна быть мера. Фрукты также содержат сахар - фруктозу или сахарозу. Фрукты полезнее сладости, потому что кроме сахара содержат еще витамины, актиоксиданты и клетчатку, и много воды. Фруктоза усваивается не так быстро, как, например сахароза. Поэтому может дольше усваиваться в кишечнике. Там ее потребляют бактерии, от этого образуются газы", – отметила Супрун.

По ее словам, если съесть килограмм груш или винограда, можно получить не только много калорий, но и вздутие. Более того, некоторые люди и вовсе не способны усваивать фруктозу. Однако это не значит, что надо переходить на ягоды. Так как такая передозировка грозит запором из-за обилия кожуры и косточек.

"Миф. Фрукты нужно есть на пустой желудок и не смешивать с основным приемом пищи. У этого мифа есть 2 аргумента: употребление фруктов с пищей замедляет пищеварение, что приводит к появлению дискомфорта и вздутию, и уменьшает их пользу. Наша пищеварительная система более чем готова переваривать и поглощать питательные вещества из фруктов, независимо от того, съели вы их натощак или вместе с едой. Хотя фрукты могут замедлить процесс эвакуации пищи из желудка, это не значит хуже пищеварения. Наоборот, вы дольше будете чувствовать себя сытым", – добавила Супрун.

Более того, не существует научных доказательств того, что потребление фруктов отдельно от пищи влияет на пищеварение. Витамин С и кислоты помогают усваивать железо и другие микроэлементы из еды.

"Важно помнить, что фрукты должны быть спелые, не испорченные, хорошо вымытые питьевой водой, а ваши руки - чистыми. Косточки и кожицы лучше не есть. Поэтому есть фрукты на десерт - хорошая идея, поскольку они содержат волокна, которые лучше насыщают и помогают оставаться сытыми в течение дня. Груши или яблоки, запеченные с корицей, смородина, перемолотая с семенами льна или чиа, или арбуз - прекрасные десерты", – заявила она.

Супрун подчеркнула, что нет специфического времени или правил касательно того, когда можно или нельзя есть фрукты. Однако норма употребления у всех индивидуальна.

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