Клиника Адонис обманывает пациентов

Катастрофическое падение качества государственной медицины привело к тому, что наши граждане все чаще обращаются за медицинской помощью в частные клиники. Оно и понятно, ведь здоровье – то, на чем экономить не следует.

Рост спроса на здоровье привел к тому, что объем этого рынка исчисляется миллиардами долларов. Кроме узкопрофильных учреждений (стоматология, косметология, лабораторная диагностика) уже существуют многопрофильные клиники, где могут предоставить широкий спектр услуг. Однако предоставление медуслуг – не обычный бизнес, поскольку он имеет явную социальную направленность.

Крайне негативно сказывается на качестве лечения, если руководство клиники подходит к такой социально значимой работе как к обычному бизнесу. Это вам не носками торговать – речь идет о здоровье и жизни людей.

Сегодня мы расскажем именно о таком случае, когда пациент интересен для клиники лишь как источник дохода.

Речь пойдет о медицинской группе компаний АДОНИС (ADONIS)

Согласно древнегреческой легенде, юный охотник по имени Адонис был столь прекрасен и лицом, и телом, что в него влюбилась сама богиня любви Афродита. Такая высокая планка, казалось бы, должна заставить руководство и персонал компании не просто заниматься зарабатыванием денег, а стремиться довести до совершенства помощь каждому, кто обратился к ним за медицинской помощью.

К сожалению, по свидетельству пациентов, имевших несчастье довериться врачам этой клиники, лечением здесь вовсе не пахнет. Скорее – бизнесом, причем в его диком, зачаточном состоянии, где предприниматель пользуется любой возможностью, чтобы обмануть клиента, обобрав его до нитки.

Однако, если в магазинах вас могут обвесить, всучить испорченный товар или рваное пальто – вы теряете только деньги. Но когда вас обманывают в клинике, куда вы обратились за медицинской помощью – дело может обернуться настоящей трагедией, ведь на кону стоит здоровье, а часто жизнь и судьба многих людей.

Клиника ADONIS уже довольно известна в Киеве. В группу компаний входит многопрофильная поликлиника на Левобережной, несколько лечебно-диагностических центров, акушерский стационар (частный роддом) и Центр репродуктивного здоровья, где лечат от бесплодия, делают ЭКО, а также хирургические операции по другим направлениям (офтальмология, проктология, и т.д.).

Скажем прямо - когда мы узнали, с каким холодным расчетом и цинизмом подходят к пациентам в этой клинике, то были несколько ошарашены. Видимо, руководство этой клиники перепутало частную медицину с игрой в наперстки, где игрока вначале затягивают в игру, а обобрав до нитки – выбрасывают как отработанный материал.

В нашей стране, где защиту гарантирует не законопослушный гражданин, а денежный мешок, доказать свою правоту в суде практически невозможно, поэтому все, что могут сделать несчастные обманутые пациенты – это рассказывать публично о диком обмане и безалаберности и наплевательском отношении к пациентам, царящих в клинике ADONIS.

Лабораторная диагностика клиники ADONIS

Отличный бизнес – иметь многопрофильную клинику и попутно – сеть лабораторий. Не удивительно, что здесь пациенты часто сталкиваются с гиперпрагмазией - назначением абсолютно ненужных лабораторных исследований.

Учитывая, что один анализ крови обходится в 350-500 грн, это просто золотое дно. Согласитесь, какой прекрасный бизнес-ход – обирать пациента практически у входа.

Мало того – качество диагностики находится на чрезвычайно низком уровне, как это случилось у этого пациента, у которого не заметили на снимке вывих сустава.

Не увидели вывих

Педиатрия

Хотите полечить ребенка в ADONIS или взять справку в школу? Нет проблем – педиатры клиники к вашим услугам. И такого же качества, о чем свидетельствует Анастасия.

Если вам нужен педиатр, который не способен распознать ветрянку – вам опять-таки в ADONIS.

Клиника также оказывает услуги восстановления формы груди. Так что кому маммопластику – милости просим. Правда, без гарантий результата, как свидетельствует пострадавшая (кстати, услуга по такой операции обходится в пятизначную цифру).

Неудачная маммопластика

В многопрофильной клинике ADONIS можно также подлечиться, если у вас проблемы по урологии. Яркие впечатления вам гарантированы. Хотя, может именно вам и повезет… Хотите сыграть в подобную лотерею? Милости просим в ADONIS!

Уролог Козярин

Стоматологические проблемы – самые распространенные. Непонятно, как в такой хорошо изученной отрасли, как стоматология, можно было так напортачить – но уж в этом трудно превзойти клинику ADONIS. Узкопрофильные специалисты проявили фантазию – и вуаля: лечение на 5 тыс грн, кусок иглы возле корня зуба и перспектива стать пациентом в челюстно-лицевой хирургии.

Клиники репродукции – это прекрасно. Что может быть лучше, чем подарить уже отчаявшимся семьям надежду увидеть улыбку долгожданного ребенка? Однако если за дело берутся не медики, а наперсточники, то вместо ребенка у семьи отбирают последнюю надежду на возможность его когда-либо увидеть. Ну или вы увидите ребенка, но гарантий что он будет именно ваш – не ждите.

Перепутали сперму

Безалаберность в клинике репродуктологии бросается в глаза и пациентам, и специалистам. Результат соответствующий – десятки тысяч гривень потрачены, а надежды зачать и родить ребенка тают на глазах.

В Украине распространено суррогатное материнство. Однако женщины, решившиеся помочь другим обрести ребенка, не могут рассчитывать в клинике ADONIS ни на хорошее медицинское обслуживание, ни на порядочность, ни даже на вежливое обращение.

Ведение беременности – отличный бизнес. Все довольно просто – пришла уже беременная, пусть приходит и дальше. Родится ребенок – отлично (у клиники ADONIS и роддом свой есть), не получится… ну что ж, на все воля Божья.

На сайтах с отзывами о клиниках можно прочесть разные истории, где много боли и горя… однако и тут клиника ADONIS отличилась: во время ведения беременности несколько врачей клиники ADONIS, наблюдавшие пациентку (в том числе генетик) отсоветовали женщине проводить амниоцентез – классическую процедуру, гарантирующую наиболее объективный анализ состояния плода на этапе, когда беременность еще можно прервать без трагических последствий для матери. "Увы, в ADONIS на судьбу семьи и несчастного ребенка плевать" - пишет пострадавшая. В результате в семье появился ребенок с синдромом Дауна. Спрашивается в таком случае – а зачем вообще несчастные люди ходили в клинику, ведь семья шла к ним именно с целью обезопасить себя и ребенка от подобной беды?!

Хотя, почитав о том, как ведут себя врачи на приеме, подобный трагичный результат уже не кажется чем-то необычным. Скорее, закономерным.

Даже если вы здоровы – не стоит расслабляться, и обходите эту клинику десятой дорогой, ведь тут спокойно могут заразить корью!

Дорогая репутация!

И пусть вас на обманывают многочисленные позитивные отзывы на некоторых интернет-площадках – ведь их пишут боты, причем под одну копирку.

Сотни отзывов о клинике ADONIS, которые способны напугать людей даже с крепкой психикой заставили нас задуматься о том, что врачи здесь занимаются не лечением, а форменным вредительством. Однако после того как мы почитали отзывы работников этого "лечебного" учреждения, причины такой низкой компетенции его работников оказались ясны. Дело в том, что руководству клиники наплевать не только на пациентов, но и на персонал.

Все отзывы взяты с этой страницы

Неудивительно, что озлобленные врачи срывают свое недовольство своей работой на пациентах.

Подытоживая, приходится отметить, что в погоне за прибылью в клинике ADONIS забыли об истинном назначении лечебного учреждения: ПРЕДУПРЕДИТЬ И ИЗЛЕЧИТЬ.

Как отметила одна из пострадавших: "Люди добрые, бегите и ищите другую клинику. Никто не о чем Вас не предупреждает. Об сумме оплаты узнаешь на кассе...я так каюсь, что обратилась в Адонис...Если Вы так поступаете с людьми, которые и так обижены судьбой, что не могут иметь самого дорогого... то долго Адонис не продержится... поменяет название и будет новая клиника... и так уже пустые коридоры... конвейер..."

Хочется напомнить, что по-настоящему хороший результат лечения может быть только в тех клиниках, где во главу угла ставятся не деньги, а пациент. А не как в ADONIS, где подходят к этому социально значимой отрасли так, как к подходили к бизнесу барыги в малиновых костюмах в лихие 90-е – безответственно и без оглядки на завтрашний день.

Поэтому, если в клинике ADONIS не изменят своего отношения к пациентам и персоналу – лечить вскоре им будет некого. И некем.

P.S. Напомню руководству компании, что древнегреческий Адонис плохо кончил.... Так что в следующий раз в погоне за деньгами, возможно, стоит перейти с греческой мифологии на древнеримскую (латынь к медицине ближе, как-никак). И вспомнить, например, клятву Гиппократа, которой был утвержден главный принцип медицины, действующий вот уже больше двух тысяч лет – Primum non nocere (главное - не навреди).

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