Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Новости медицины

Клиника Адонис обманывает пациентов

798
Читать материал на украинском

Катастрофическое падение качества государственной медицины привело к тому, что наши граждане все чаще обращаются за медицинской помощью в частные клиники. Оно и понятно, ведь здоровье – то, на чем экономить не следует.

Рост спроса на здоровье привел к тому, что объем этого рынка исчисляется миллиардами долларов. Кроме узкопрофильных учреждений (стоматология, косметология, лабораторная диагностика) уже существуют многопрофильные клиники, где могут предоставить широкий спектр услуг. Однако предоставление медуслуг – не обычный бизнес, поскольку он имеет явную социальную направленность.

Крайне негативно сказывается на качестве лечения, если руководство клиники подходит к такой социально значимой работе как к обычному бизнесу. Это вам не носками торговать – речь идет о здоровье и жизни людей.

Сегодня мы расскажем именно о таком случае, когда пациент интересен для клиники лишь как источник дохода.

Речь пойдет о медицинской группе компаний АДОНИС (ADONIS)

Согласно древнегреческой легенде, юный охотник по имени Адонис был столь прекрасен и лицом, и телом, что в него влюбилась сама богиня любви Афродита. Такая высокая планка, казалось бы, должна заставить руководство и персонал компании не просто заниматься зарабатыванием денег, а стремиться довести до совершенства помощь каждому, кто обратился к ним за медицинской помощью.

К сожалению, по свидетельству пациентов, имевших несчастье довериться врачам этой клиники, лечением здесь вовсе не пахнет. Скорее – бизнесом, причем в его диком, зачаточном состоянии, где предприниматель пользуется любой возможностью, чтобы обмануть клиента, обобрав его до нитки.

Однако, если в магазинах вас могут обвесить, всучить испорченный товар или рваное пальто – вы теряете только деньги. Но когда вас обманывают в клинике, куда вы обратились за медицинской помощью – дело может обернуться настоящей трагедией, ведь на кону стоит здоровье, а часто жизнь и судьба многих людей.

Клиника ADONIS уже довольно известна в Киеве. В группу компаний входит многопрофильная поликлиника на Левобережной, несколько лечебно-диагностических центров, акушерский стационар (частный роддом) и Центр репродуктивного здоровья, где лечат от бесплодия, делают ЭКО, а также хирургические операции по другим направлениям (офтальмология, проктология, и т.д.).

Скажем прямо - когда мы узнали, с каким холодным расчетом и цинизмом подходят к пациентам в этой клинике, то были несколько ошарашены. Видимо, руководство этой клиники перепутало частную медицину с игрой в наперстки, где игрока вначале затягивают в игру, а обобрав до нитки – выбрасывают как отработанный материал.

В нашей стране, где защиту гарантирует не законопослушный гражданин, а денежный мешок, доказать свою правоту в суде практически невозможно, поэтому все, что могут сделать несчастные обманутые пациенты – это рассказывать публично о диком обмане и безалаберности и наплевательском отношении к пациентам, царящих в клинике ADONIS.

Лабораторная диагностика клиники ADONIS

Отличный бизнес – иметь многопрофильную клинику и попутно – сеть лабораторий. Не удивительно, что здесь пациенты часто сталкиваются с гиперпрагмазией - назначением абсолютно ненужных лабораторных исследований.

Учитывая, что один анализ крови обходится в 350-500 грн, это просто золотое дно. Согласитесь, какой прекрасный бизнес-ход – обирать пациента практически у входа.

Мало того – качество диагностики находится на чрезвычайно низком уровне, как это случилось у этого пациента, у которого не заметили на снимке вывих сустава.

Не увидели вывих

Педиатрия

Хотите полечить ребенка в ADONIS или взять справку в школу? Нет проблем – педиатры клиники к вашим услугам. И такого же качества, о чем свидетельствует Анастасия.

Если вам нужен педиатр, который не способен распознать ветрянку – вам опять-таки в ADONIS.

Клиника также оказывает услуги восстановления формы груди. Так что кому маммопластику – милости просим. Правда, без гарантий результата, как свидетельствует пострадавшая (кстати, услуга по такой операции обходится в пятизначную цифру).

Неудачная маммопластика

В многопрофильной клинике ADONIS можно также подлечиться, если у вас проблемы по урологии. Яркие впечатления вам гарантированы. Хотя, может именно вам и повезет… Хотите сыграть в подобную лотерею? Милости просим в ADONIS!

Уролог Козярин

Стоматологические проблемы – самые распространенные. Непонятно, как в такой хорошо изученной отрасли, как стоматология, можно было так напортачить – но уж в этом трудно превзойти клинику ADONIS. Узкопрофильные специалисты проявили фантазию – и вуаля: лечение на 5 тыс грн, кусок иглы возле корня зуба и перспектива стать пациентом в челюстно-лицевой хирургии.

Клиники репродукции – это прекрасно. Что может быть лучше, чем подарить уже отчаявшимся семьям надежду увидеть улыбку долгожданного ребенка? Однако если за дело берутся не медики, а наперсточники, то вместо ребенка у семьи отбирают последнюю надежду на возможность его когда-либо увидеть. Ну или вы увидите ребенка, но гарантий что он будет именно ваш – не ждите.

Перепутали сперму

Безалаберность в клинике репродуктологии бросается в глаза и пациентам, и специалистам. Результат соответствующий – десятки тысяч гривень потрачены, а надежды зачать и родить ребенка тают на глазах.

В Украине распространено суррогатное материнство. Однако женщины, решившиеся помочь другим обрести ребенка, не могут рассчитывать в клинике ADONIS ни на хорошее медицинское обслуживание, ни на порядочность, ни даже на вежливое обращение.

Ведение беременности – отличный бизнес. Все довольно просто – пришла уже беременная, пусть приходит и дальше. Родится ребенок – отлично (у клиники ADONIS и роддом свой есть), не получится… ну что ж, на все воля Божья.

На сайтах с отзывами о клиниках можно прочесть разные истории, где много боли и горя… однако и тут клиника ADONIS отличилась: во время ведения беременности несколько врачей клиники ADONIS, наблюдавшие пациентку (в том числе генетик) отсоветовали женщине проводить амниоцентез – классическую процедуру, гарантирующую наиболее объективный анализ состояния плода на этапе, когда беременность еще можно прервать без трагических последствий для матери. "Увы, в ADONIS на судьбу семьи и несчастного ребенка плевать" - пишет пострадавшая. В результате в семье появился ребенок с синдромом Дауна. Спрашивается в таком случае – а зачем вообще несчастные люди ходили в клинику, ведь семья шла к ним именно с целью обезопасить себя и ребенка от подобной беды?!

Хотя, почитав о том, как ведут себя врачи на приеме, подобный трагичный результат уже не кажется чем-то необычным. Скорее, закономерным.

Даже если вы здоровы – не стоит расслабляться, и обходите эту клинику десятой дорогой, ведь тут спокойно могут заразить корью!

Дорогая репутация!

И пусть вас на обманывают многочисленные позитивные отзывы на некоторых интернет-площадках – ведь их пишут боты, причем под одну копирку.

Сотни отзывов о клинике ADONIS, которые способны напугать людей даже с крепкой психикой заставили нас задуматься о том, что врачи здесь занимаются не лечением, а форменным вредительством. Однако после того как мы почитали отзывы работников этого "лечебного" учреждения, причины такой низкой компетенции его работников оказались ясны. Дело в том, что руководству клиники наплевать не только на пациентов, но и на персонал.

Все отзывы взяты с этой страницы

Неудивительно, что озлобленные врачи срывают свое недовольство своей работой на пациентах.

Подытоживая, приходится отметить, что в погоне за прибылью в клинике ADONIS забыли об истинном назначении лечебного учреждения: ПРЕДУПРЕДИТЬ И ИЗЛЕЧИТЬ.

Как отметила одна из пострадавших: "Люди добрые, бегите и ищите другую клинику. Никто не о чем Вас не предупреждает. Об сумме оплаты узнаешь на кассе...я так каюсь, что обратилась в Адонис...Если Вы так поступаете с людьми, которые и так обижены судьбой, что не могут иметь самого дорогого... то долго Адонис не продержится... поменяет название и будет новая клиника... и так уже пустые коридоры... конвейер..."

Хочется напомнить, что по-настоящему хороший результат лечения может быть только в тех клиниках, где во главу угла ставятся не деньги, а пациент. А не как в ADONIS, где подходят к этому социально значимой отрасли так, как к подходили к бизнесу барыги в малиновых костюмах в лихие 90-е – безответственно и без оглядки на завтрашний день.

Поэтому, если в клинике ADONIS не изменят своего отношения к пациентам и персоналу – лечить вскоре им будет некого. И некем.

P.S. Напомню руководству компании, что древнегреческий Адонис плохо кончил.... Так что в следующий раз в погоне за деньгами, возможно, стоит перейти с греческой мифологии на древнеримскую (латынь к медицине ближе, как-никак). И вспомнить, например, клятву Гиппократа, которой был утвержден главный принцип медицины, действующий вот уже больше двух тысяч лет – Primum non nocere (главное - не навреди).

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Медревизор Медревизор
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости