Це такі красиві різнокольорові стрічки, які треба наліпляти на проблемні та хворі ділянки. Проголошується, що вони покращують кровообіг, знімають набряки, біль і …"вабщє всє самиє харошиє слова".

Справжню популярність чудо-ізолєнта отримала на Олімпійськіх Іграх в Пекіні в 2008 році, коли тейпи рулонами просто так роздавали спортсменам. А якшо ціла олімпійська збірна обклеялась чимось загадковим і красівим то ні в кого не виникне сумнівів, шо так і треба.

Новости Артериум обманывает пациентов

Але сумніви виникли.

Один із перших рекламних аргументів кінзіотейпістів, те, що це - "новітня наукова розробка".

Що само по собі смішно, бо такі тейпи розробили щеу 70-х роках.

Ну, принаймні, тоді нам повинен бути доступний величезний доказовий корпус на користь кінезіотейпів, за 40-то років!

І досліджень дійсно маса. При чому висновки у них часто діаметрально протилежні.

Тому давайте зосередимось на ґрунтовних метааналізах:

- При лімфатичному набряку у онкохворих, ефект від кінозіотейпів не відрізняється від стандартного лікування.

- Кінезіотейпи можуть допомагати від міофасціального болю. Однак, якість доказів низька, через недоліки дизайну дослідження.

- Є огляд,в якому кінезіотейпування мало сприятливий ефект при колінному остеоартриті. Однак, самі дослідники вказують, що якість доказів недостатня і до їх висновків треба ставитись обережно.

- У інсультних хворих кінезіотейпінг може використовуватись як додатковий засіб, однак його ефективність ще треба довести у якісних клінічних дослідженнях.

- На сьогодні не існує достатньо доказів переваги кінезіотейпінгу над іншими варіантами лікування.

- Великий метааналіз в "Journal of Physiotherapy"

Існуючі докази НЕ дозволяють рекомендувати кінезіотейпи при захворюваннях скелетно-м’язевого апарату.

- Метааналіз в журналі "Sports Medicine" так само говорить про відсутність бодай якихось переконливих доказів. А самі докази на користь кінезіотейпів автори нагороджують епітетом "anecdotal".

Якось не дуже обнадьожує, правда?

Після цього трохи дикувато виглядають заяви на сторінках кінезіотейпістів.

Методику рекомендують:

-від дискомфорту при вагітності

-від болю в спині

-при травмах суглобів

-при варикозі

-від шрамів

-для лікування ДЦП

І т д., і т.п…..

В деяких читачів може виникнути питання: в чому претензія? Кінезіотейпи, якщо не допоможуть, то точно не нашкодять.

Проблема в тому, що вони дуже недешеві і одноразові.

Приміром, сім’я, де є дитина з ДЦП, або дід після інсульту, не завжди заможня. І викидати декілька сотень (як мінімум) щомісяця на сумнівні стрічки - не найкраща ідея.

Але брехливих обіцянок для ефективних продажів замало.

Як це буває з кожною сумнівною методикою, адепти кінезіотейпінга дуже охоче опускаються до шаманства і магії.

Тейпи бувають різноманітних відтінків. І продавці чесно заявляють, що це має виключно естетичне значення. А в наступному реченні перечисляють, що:

- зелений колір допомагає регенерації

- червоний відновлює ушкоджені тканини

- жовтогарячий стимулює виздоровлення

- чорний прогріває і т.п.

Тобто покупцю відверто пропонують визначити самому, наскільки він (вона) - лох (лохиня?).

У кінезіотейпів - дві цільові аудиторії: спортсмени, які хочуть покращити свої показники, і дійсно хворі люди.

І якщо перша категорія має повне право обклеювати себе чим завгодно (хоть лєнтою-мухоловкою), щоб перемогти у змаганнях, то у другої категорії повинні бути мізки, щоб не витрачати зайві шекелі.

(У нас же крізіс? Чи як понакупляти якоїсь непотрібної хєробори, то гроші завжди є?)