Це такі красиві різнокольорові стрічки, які треба наліпляти на проблемні та хворі ділянки. Проголошується, що вони покращують кровообіг, знімають набряки, біль і …"вабщє всє самиє харошиє слова".
Справжню популярність чудо-ізолєнта отримала на Олімпійськіх Іграх в Пекіні в 2008 році, коли тейпи рулонами просто так роздавали спортсменам. А якшо ціла олімпійська збірна обклеялась чимось загадковим і красівим то ні в кого не виникне сумнівів, шо так і треба.
Але сумніви виникли.
Один із перших рекламних аргументів кінзіотейпістів, те, що це - "новітня наукова розробка".
Що само по собі смішно, бо такі тейпи розробили щеу 70-х роках.
Ну, принаймні, тоді нам повинен бути доступний величезний доказовий корпус на користь кінезіотейпів, за 40-то років!
І досліджень дійсно маса. При чому висновки у них часто діаметрально протилежні.
Тому давайте зосередимось на ґрунтовних метааналізах:
- При лімфатичному набряку у онкохворих, ефект від кінозіотейпів не відрізняється від стандартного лікування.
- Кінезіотейпи можуть допомагати від міофасціального болю. Однак, якість доказів низька, через недоліки дизайну дослідження.
- Є огляд,в якому кінезіотейпування мало сприятливий ефект при колінному остеоартриті. Однак, самі дослідники вказують, що якість доказів недостатня і до їх висновків треба ставитись обережно.
- У інсультних хворих кінезіотейпінг може використовуватись як додатковий засіб, однак його ефективність ще треба довести у якісних клінічних дослідженнях.
- На сьогодні не існує достатньо доказів переваги кінезіотейпінгу над іншими варіантами лікування.
- Великий метааналіз в "Journal of Physiotherapy"
Існуючі докази НЕ дозволяють рекомендувати кінезіотейпи при захворюваннях скелетно-м’язевого апарату.
- Метааналіз в журналі "Sports Medicine" так само говорить про відсутність бодай якихось переконливих доказів. А самі докази на користь кінезіотейпів автори нагороджують епітетом "anecdotal".
Якось не дуже обнадьожує, правда?
Після цього трохи дикувато виглядають заяви на сторінках кінезіотейпістів.
Методику рекомендують:
-від дискомфорту при вагітності
-від болю в спині
-при травмах суглобів
-при варикозі
-від шрамів
-для лікування ДЦП
І т д., і т.п…..
В деяких читачів може виникнути питання: в чому претензія? Кінезіотейпи, якщо не допоможуть, то точно не нашкодять.
Проблема в тому, що вони дуже недешеві і одноразові.
Приміром, сім’я, де є дитина з ДЦП, або дід після інсульту, не завжди заможня. І викидати декілька сотень (як мінімум) щомісяця на сумнівні стрічки - не найкраща ідея.
Але брехливих обіцянок для ефективних продажів замало.
Як це буває з кожною сумнівною методикою, адепти кінезіотейпінга дуже охоче опускаються до шаманства і магії.
Тейпи бувають різноманітних відтінків. І продавці чесно заявляють, що це має виключно естетичне значення. А в наступному реченні перечисляють, що:
- зелений колір допомагає регенерації
- червоний відновлює ушкоджені тканини
- жовтогарячий стимулює виздоровлення
- чорний прогріває і т.п.
Тобто покупцю відверто пропонують визначити самому, наскільки він (вона) - лох (лохиня?).
У кінезіотейпів - дві цільові аудиторії: спортсмени, які хочуть покращити свої показники, і дійсно хворі люди.
І якщо перша категорія має повне право обклеювати себе чим завгодно (хоть лєнтою-мухоловкою), щоб перемогти у змаганнях, то у другої категорії повинні бути мізки, щоб не витрачати зайві шекелі.
(У нас же крізіс? Чи як понакупляти якоїсь непотрібної хєробори, то гроші завжди є?)
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