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/ Гинекология

После кесарева — сразу на руки! В Киеве провели уникальные для Украины роды

7.3т Читать материал на украинском

В Украине впервые провели кесарево сечение, во время которого новорожденного ребенка приняла сама роженица.

Женщина была одновременно пациенткой на операции и ассистентом для врачей, говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

Медики пятого столичного роддома больше месяца готовились к такой практике. Владислава стала мамой в четвертый раз.

Запланированной даты операции не было, пока ребенок сам не решил, когда ему появиться на свет. В операционной Владислава была полноправным участником процесса. Она обработала руки, надела стерильные перчатки.

Мама с новорожденным ребенком

Мама с новорожденным ребенком

Скриншот видео

Ей ввели спинальную анестезию. Это означает, что женщина всю операцию находилась в сознании. Ей сделали разрез внизу живота. А дальше ребенок должен был появиться благодаря потугам матери.

В этот момент врачи не вмешивались. Владислава первая, кто взяла ребенка на руки.

В Украине впервые происходит подобное кесарево сечение. А в мире впервые ребенок таким образом родился в 2016 году. Теперь эту технологию осторожно практикуют в разных странах. И называют это расширением прав женщины в родах.

Как сообщает OBOZREVATEL, в Индии 74-летняя Эрраматти Мангаямма родила двойню с помощью экстракорпорального оплодотворения и установила мировой рекорд.

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Место
Украина
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