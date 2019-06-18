Я умышленно не касался этой темы на выходных, чтобы не утонуть в потоках поздравлений с Днем медика. Я не ловлю информационную волну, не имею никакого отношения к Инто-Саны, не знаю тех врачей лично. И вообще, я – последний человек в Украине, которого можно заподозрить в "чрезмерных симпатиях" к людям в белых халатах.

Но ситуация становится такой вопиющей, что молчать просто нельзя. Речь – о судебном процессе над врачами, под наблюдением которых умерли два пациента в одесской клинике.

Я не знаю всех деталей дела. И не буду напоминать, что любой больной имеет определенный шанс получить осложнения и не выйти из больницы, что лечение в реанимации ВСЕГДА дорогое, что ПОСЛЕДНИЙ желающий убить пациента – анестезиолог.

Меня выворачивает от другого факта:

Рассмотрение дела продолжается 2 года. Какая необходимость СЕЙЧАС надевать на подозреваемых электронные браслеты и сажать под домашний арест??!! Они прорывались через границу? Они пытались украсть у следователя материалы дела?

Судебные процессы с врачами должны стать нормальной юридической практикой. Но – цивилизованные процессы, а не охота на ведьм с последующим сжиганием тех, кто удачно подвернулся.

Избиение и запугивания врачей, порчи их авто не решает системных проблем, а, главное – не возвращает к жизни уже умерших.

Если будет доказано, что одесские коллеги виновны, я полностью поддержу законное наказание для них.

Ключевые слова: "если" и "законное"

Но характер заголовков и напор, с которым распространяется новость в интернете, говорит, что есть сторона, заинтересованная в "создании волны народного гнева".

Я не знаю, кто это и не буду лепить инсинуации. Знаю, что так быть не должно.

Мы много говорим о коллегиальности. Впрочем, она сводится не только к поздравлениям в сети, кругового замалчивания грехов и жалоб на реформу. Коллегиальность - это не быть равнодушным. Засовывать свой нос во все сферы, которые касаются нашей профессиональной жизни.

Коллеги!

Не молчите! Дайте максимальную огласку делу. Это существенно уменьшит шансы того, что кто-то из нас станет козлом отпущения.

Коллеги!

Не молчите! Возможно, вы не замечаете, но прямо сейчас кто-то лепит вам новый, но такой знакомый, образ "убийцы в белом халате".

Я не требую снять все обвинения с подсудимых. Я не требую признать каждого в белом халате святым.

Я требую справедливого суда для коллег.

Мы привыкли "не выносить сор из избы". Но, когда этой грязи накапливается слишком много, от единой спички дом внезапно вспыхивает.

P.S. Журнашлюхы, которые до оглашения вердикта суда пишут о "преступной врачебной ОПГ", вы будете тлеть в отдельном аду.

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