"Не просто по прописке": в Минздраве похвастались достижением медреформы

Почти 20 миллионов украинцев подписали декларацию с семейными врачами.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Павел Ковтонюк на пресс-конференции в Укринформ. К реформе также привлечено частные медицинские учреждения.

"В настоящее время каждое 10-й учреждение, имеющее договор с Национальной службой здоровья Украины - или частная клиника, или физическое лицо-предприниматель. В больших городах люди начинают выбирать частных врачей, получая медуслуги в частных больницах и не платят за это деньги", - отметил Ковтонюк.

В частности, половина пациентов выбирали врачей, независимо от места проживания.

"Медицинская реформа стала реальностью для конкретных людей в Украине. Почти 20 млн украинцев - каждый второй - выбрал себе врача, которому он доверяет, а не просто по месту прописки", - заявил заместитель министра здравоохранения.

Кроме того, чиновник дал информацию о заработной плате докторов. В одном из центров первичной медицинской помощи Ивано-Франковской области Городенковского района, 60% пациентов выбрали врача.

Семейный доктор этого центра в октябре получит зарплату 18 500 грн. Уровень зарплаты зависит от практики и руководства ", - отметил Павел Ковтонюк.

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