Медреформа в Украине: врач указал на самую болезненную проблему

Украине в ближайшее время грозит жесткий дефицит медицинских работников. Почти 70 тысяч врачей были вынуждены уехать за границу.

Об этом эфире ObozTV заявил семейный врач Юрий Зинчук.

Корень проблемы, по его словам, лежит в низких зарплатах.

"Мы добились того, что 66 тысяч медиков уехало за границу. Выход один – это повышение заработной платы. Если будет достойная зарплата у врача, то много людей может вернуться из Польши, Чехии, Словакии. На сегодняшний день очень большой дефицит врачей", - отметил он.

Медик негативно высказался относительно требований Минздрава к врачам первичной медпомощи.

"Для того, чтобы оценить реформу, нужно знать ситуацию в здравоохранении Украины. На сегодняшний день большой дефицит врачей. Много медиков преклонного возраста. Я боюсь, что эти люди уйдут из-за требований, которые предъявляет Минздрав. Нас засаживают за компьютер, и мы весь день должны сидеть за ним", - добавил Зинчук.

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