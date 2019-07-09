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/Новости медицины

Минздрав анонсировал серьезные новшества в Украине: что изменится

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Министерство здравоохранения Украины предложило на законодательной основе закрепить необходимость сортировки и утилизации мусора, посыпать дороги солью зимой и проводить "омолаживающее" обрезание деревьев.

Проект приказа Минздрава "О внесении изменений в Государственные санитарные нормы и правила содержания территорий населенных пунктов" опубликован на сайте министерства.

Свои предложения можно вносить в течение месяца со дня опубликования документа. По результатам общественного обсуждения, профильные эксперты МОЗ Украины рассмотрят все предложения и замечания и внесут соответствующие поправки.

Какие изменения предлагает проект приказа:

  • обустроить пандусы и съезды;

  • увеличить количество общественных туалетов;

  • установить контейнеры для сортировки мусора.

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Минздрав анонсировал серьезные новшества в Украине: что изменится

Иллюстрация

Также новые нормы предусматривают запрет на сжигание листьев и травы, посыпание дороги песком и солью во время гололеда, а также обрезать деревья "для омоложения".

Как писал MedOboz ранее, в Украине Минздрав предлагает запретить часть сигарет. Соответствующий законопроект опубликован на сайте ведомства.

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Тема
Здоровье
Место
Украина
Тег
МОЗ
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