Минздрав анонсировал серьезные новшества в Украине: что изменится

Министерство здравоохранения Украины предложило на законодательной основе закрепить необходимость сортировки и утилизации мусора, посыпать дороги солью зимой и проводить "омолаживающее" обрезание деревьев.

Проект приказа Минздрава "О внесении изменений в Государственные санитарные нормы и правила содержания территорий населенных пунктов" опубликован на сайте министерства.

Свои предложения можно вносить в течение месяца со дня опубликования документа. По результатам общественного обсуждения, профильные эксперты МОЗ Украины рассмотрят все предложения и замечания и внесут соответствующие поправки.

Какие изменения предлагает проект приказа:

обустроить пандусы и съезды;

увеличить количество общественных туалетов;

установить контейнеры для сортировки мусора.

Иллюстрация

Также новые нормы предусматривают запрет на сжигание листьев и травы, посыпание дороги песком и солью во время гололеда, а также обрезать деревья "для омоложения".

Как писал MedOboz ранее, в Украине Минздрав предлагает запретить часть сигарет. Соответствующий законопроект опубликован на сайте ведомства.

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