Кардиологи призывают запретить лекарства от холестерина

Ведущие кардиологи заявили, что доказательств влияния высокого уровня "плохого" холестерина на болезни сердца нет.

Исследователи утверждают, что статины – препараты, которые врачи выписывают для понижения уровня холестерина миллионам людей, на самом деле не защищают сердце от болезней и рекомендуют отказаться от этого вида медикаментов – сообщает Daily Mail.

Новое исследование, основанное на данных 1,3 миллионов пациентов, предлагает отказаться от использования статинов, для лечения сердечно-сосудистых заболеваний из-за сомнительной эффективности.

Несмотря на то, что высокий уровень LDL-C, известный как плохой холестерин, считается основной причиной проблем с сердцем последние 50 лет, группа из 17 врачей со всего мира доказала, что он не связан с более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследование, опубликованное в "Экспертном обзоре клинической фармакологии", также не обнаружило связи между высокими уровнями LDL-C и атеросклерозом.

В исследовании участвовали медицинские светила из США, Ирландии, Италии, Швеции, Франции и Японии. В своём заключении они рекомендовали клиникам прекратить применение статинов и аналогичных препаратов, таких как ингибиторы PCSK9. Они утверждают, что статины не продлят жизнь ни на один день.

Но все же ученые не стали отвергать теорию о необходимости принимать статины людям перенесшим сердечный приступ или инсульт, ведь их эффективность в снижении рисков второго приступа научно доказана.

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