Украинские туристы из Китая попадут в карантин: врач объяснила риски коронавируса

Украинские туристы, которых эвакуируют с популярного курорта Хайнань в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV в Китае, должны будут пройти карантин.

"Конечно, группа людей, которая сейчас вернется в Украину, возьмется под карантин. Также возьмут под строгое наблюдение людей, которые были рядом, в контакте, на протяжении перелета или переезда", – сообщила в эфире ObozTV врач-инфекционист Евгения Менжулина.

По ее словам, врачебный контроль и наблюдение за украинцам, которые вернутся из Китая, поможет исключить какие-либо риски.

"Если они окажутся носителями инфекционного процесса, то уже сейчас можно будет начать активное обследование и при необходимости какие-то лечебные мероприятия", – отметила медик.

Менжулина добавила, что гипотетически риск заражения нельзя исключать, однако нет никаких поводов для паники.

По данным на утро 29 января, число инфицированных коронавирусом 2019-nCoV превысило 6100 человек, более 130 из них умерли.

Помимо Китая, растет количество заболевших в других странах. Так, 14 случаев зафиксировано в Таиланде, по 7 – в Сингапуре, Малайзии, Японии и Австралии, 5 – в США, 4 – во Франции. Единичные случаи отмечены и в ряде других стран.

В Украине было несколько случаев подозрения на китайский коронавирус, однако они не подтвердились.

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