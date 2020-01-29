Украинские туристы из Китая попадут в карантин: врач объяснила риски коронавируса

Украинские туристы, которых эвакуируют с популярного курорта Хайнань в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV в Китае, должны будут пройти карантин.
"Конечно, группа людей, которая сейчас вернется в Украину, возьмется под карантин. Также возьмут под строгое наблюдение людей, которые были рядом, в контакте, на протяжении перелета или переезда", – сообщила в эфире ObozTV врач-инфекционист Евгения Менжулина.
По ее словам, врачебный контроль и наблюдение за украинцам, которые вернутся из Китая, поможет исключить какие-либо риски.
"Если они окажутся носителями инфекционного процесса, то уже сейчас можно будет начать активное обследование и при необходимости какие-то лечебные мероприятия", – отметила медик.
Менжулина добавила, что гипотетически риск заражения нельзя исключать, однако нет никаких поводов для паники.
По данным на утро 29 января, число инфицированных коронавирусом 2019-nCoV превысило 6100 человек, более 130 из них умерли.
Помимо Китая, растет количество заболевших в других странах. Так, 14 случаев зафиксировано в Таиланде, по 7 – в Сингапуре, Малайзии, Японии и Австралии, 5 – в США, 4 – во Франции. Единичные случаи отмечены и в ряде других стран.
В Украине было несколько случаев подозрения на китайский коронавирус, однако они не подтвердились.
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health.udn.com
Как сообщал OBOZREVATEL:
Власти КНР ввели жесткий карантин в Ухане ("очаге" эпидемии) и других городах, где зафиксирована вспышка заболевания.
С 29 января по 3 февраля авиакомпания МАУ выполнит несколько рейсов на популярный курорт Хайнань для эвакуации украинских туристов. На этом острове уже зафиксировали первую смерть от коронавируса.
С понедельника, 3 февраля, Украина официально приостановит прямые рейсы из Китая. МИД уже призвал украинцев покинуть КНР и временно воздержаться от визитов в эту страну.
На этом фоне в Украине активизировались мошенники – они продают несуществующую вакцину от коронавируса и "чудодейственные" маски. А вот тестов для выявления вируса в стране пока нет, хотя их должны получить в ближайшее время.
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