Какие медицинские услуги будут бесплатными в 2020 году: Минздрав опубликовал список

С 1 апреля этого года Программа медицинских гарантий заработает в полном объеме. То есть, появится дополнительный перечень медуслуг, которые пациент сможет получить бесплатно даже в частных клиниках.

Среди них лечение инсульта и инфаркта, а также диагностика при этих состояниях, ведение родов и другие. И получить их пациент сможет в любой клинике, имеющей соответствующие возможности, если она заключила договор с Национальной службой здоровья.

Как сообщает Министерство здравоохранения Украины, в этом перечне выделено пять приоритетных услуг, которые НСЗУ будет оплачивать по повышенному тарифу (конкретные суммы не указываются).

Чтобы бесплатно пройти обследование, нужно направление от лечащего врача Евромед

"Программа медицинских гарантий включает первичную, амбулаторно-поликлиническую, стационарную, экстренную, паллиативную медицинскую помощь, реабилитацию и программу возмещения лекарственных средств – "Доступные лекарства", – отметили в Минздраве.

Как говорится в сообщении, приоритетными выделены состояния и заболевания, смертность от которых больше всего влияет на продолжительность и качество жизни людей в нашей стране. То есть оказания медицинской помощи при этих состояниях требует повышения качества предоставления помощи и снижения уровня заболеваемости и смертности от этих видов заболеваний.

Так, к приоритетным направлениям отнесли: лечение острого инфаркта миокарда и острого мозгового инсульта, помощь в родах, неонатальная помощь, а также эндоскопические обследования, направленные на раннюю диагностику онкологических заболеваний.

"Больница или поликлиника, которая хочет предоставлять приоритетные услуги, и заключить договор с Национальной службой здоровья Украины, должны соответствовать перечню требований для таких услуг. В частности, это наличие необходимого оборудования, лекарств и врачей, которые смогут предоставить пациенту качественную и квалифицированную помощь", – уточнили в ведомстве.

Как известно, в медицинскую помощь при инсульте и инфаркте входит:

диагностика (компьютерная томография, МРТ, ангиография, экстренные лабораторные исследования);

проведение тромболитической терапии (инсульт), стентирование (инфаркт)

круглосуточный мониторинг состояния пациента в реанимации;

реабилитационную помощь в остром периоде.

Медицинская помощь при родах будет включать в себя:

физиологические роды;

ургентное и плановое кесарево сечение;

мониторинг состояния роженицы и ребенка;

обезболивание во время родов;

лабораторные и инструментальные обследования;

интенсивная терапия в случае возникновения осложнений у роженицы;

реанимация и стабилизации состояния новорожденных;

вакцинация согласно Национальному календарю прививок;

метаболический скрининг у новорожденных;

консультация по вопросам грудного вскармливания и послеродовой контрацепции.

Также НЗСУ сделает бесплатной медицинскую помощь недоношенным и/или больным новорожденным в неонатальном периоде. В перечень медпомощи входит:

интенсивная терапия;

респираторная (дыхательная) поддержка;

круглосуточное парентеральное питание;

круглосуточное бактериологическое, рентгенологическое, ультразвуковое обследования;

аудиологический и офтальмологический скрининг недоношенных детей с гестационным возрастом до 32 недель и весом при рождении меньше 1500 г;

вакцинация;

метаболический скрининг у новорожденных.

Что касается ранней диагностики рака, то тут гарантированный пакет бесплатных обследований включает:

маммографию;

гистероскопию;

эзофагогастродуоденоскопию;

колоноскопию;

цистоскопию;

бронхоскопию.

В Минздраве объяснили, что для того, чтобы бесплатно пройти нужные обследования и получить помощь, нужно иметь направление от семейного врача или другого лечащего врача.

Как известно, на сегодняшний день многие частные клиники уже утвердили договор с Нацслужбой здоровья и их семейные врач, педиатры и терапевты подписывают декларации с пациентами. То есть, пациенты имеют возможность получать первичную медицинскую помощь бесплатно в дорогостоящих клиниках.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, на какие важные нюансы стоит обратить внимание, подписывая декларацию с врачом в частных медучреждениях.

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