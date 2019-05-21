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/Новости медицины

Как жена Ники Лауды спасла ему жизнь

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Пилот формулы-1 Ники Лауда однажды рассказал, как его молодая жена спасла ему жизнь, пожертвовав свою почку в 2005 году.

Перед смертью трехкратный чемпион мира, который умер сегодня в возрасте 70 лет, выразил благодарность своей жене за то, что она дала ему новую жизнь после неудачной пересадки органа.

Ники Лауда и его жена Биргит Ветцингер

Ники Лауда и его жена Биргит Ветцингер

www.mirror.co.uk

Об этом сообщает Daily Mirror.

Биргит сдала анализы и узнала, что подходит Ники в качестве донора.

Биргит родила Ники близнецов

Биргит родила Ники близнецов

www.mirror.co.uk

Лауда рассказывал, что молился, чтобы операция не доставила никаких осложнений его любимой, и был рад, когда все прошло хорошо.

Ники Лауда был иконой Формулы-1

Ники Лауда был иконой Формулы-1

www.mirror.co.uk

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный пилот Формулы-1 Ники Лауда скончался в возрасте 70 лет.

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