Как жена Ники Лауды спасла ему жизнь

Пилот формулы-1 Ники Лауда однажды рассказал, как его молодая жена спасла ему жизнь, пожертвовав свою почку в 2005 году.
Перед смертью трехкратный чемпион мира, который умер сегодня в возрасте 70 лет, выразил благодарность своей жене за то, что она дала ему новую жизнь после неудачной пересадки органа.
Ники Лауда и его жена Биргит Ветцингер
www.mirror.co.uk
Об этом сообщает Daily Mirror.
Биргит сдала анализы и узнала, что подходит Ники в качестве донора.
Биргит родила Ники близнецов
www.mirror.co.uk
Лауда рассказывал, что молился, чтобы операция не доставила никаких осложнений его любимой, и был рад, когда все прошло хорошо.
Ники Лауда был иконой Формулы-1
www.mirror.co.uk
Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный пилот Формулы-1 Ники Лауда скончался в возрасте 70 лет.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!