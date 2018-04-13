Как заключить договор с врачом, если нет паспорта

В Украине продолжается кампания по заключению деклараций с семейными врачами, терапевтами и педиатрами. Выбрать своего врача пациент может самостоятельно. После этого с ним необходимо заключить договор. Для оформления понадобится документ, удостоверяющий личность, идентификационный код и номер мобильного телефона. "Обозреватель" рассказывает, что делать, если у пациента нет паспорта.

Подписать декларацию с семейным врачом, терапевтом или педиатром может каждый человек, который постоянно проживает в Украине вне зависимости от места регистрации, говорят в Министерстве здравоохранения. Если у пациента нет паспорта гражданина Украины, то для заключения договора можно предоставить другие документы, предусмотренные законодательством.

Так, любой человек, у которого есть право на проживание на территории Украины, вместо паспорта может подать следующие документы:

- временное удостоверение гражданина Украины;

- справку о постоянном проживании в Украине;

- удостоверение беженца;

- удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите.

Также никаких проблем нет и с возможностью подписать декларацию для внутренне перемещенных лиц. Если есть паспорт гражданина Украины, то, вне зависимости от места регистрации, никакие дополнительные справки, кроме ИНН, не нужны.

Отметим, что для детей младше 14 лет в пакете документов должно быть свидетельство о рождении, ИНН и документ, подтверждающий личность одного из родителей, мобильный телефон. Для оформления недееспособного человека нужны будут его ИНН и документ, удостоверяющий личность, и те же документы законного представителя, а также удостоверение законного представителя и номер мобильного телефона.

Процесс выбора врача, заключения и расторжения декларации регламентирует Приказ МОЗ № 503 от 19 марта 2018 года. Если пациенту отказали в праве свободно выбрать врача вне зависимости от места регистрации, для восстановления своих прав ссылаться нужно именно на него.

Ранее "Обозреватель" рассказывал, как выбрать врача и подписать с ним декларацию.