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Как врачу стать популярным благодаря "Обозревателю"

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Проект "МедОбоз", который стартовал на топовом украинском сайте "Обозреватель" почти год назад, уже собирает свыше 100 тысяч посетителей в день.

"МедОбоз" предлагает врачам выгодное сотрудничество.

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Что нужно знать о "МедОбозе"

Каждый день его на страницах появляются эксклюзивные новостные материалы, а его справочники о болезнях, симптомах, лекарствах и инструкциях к ним регулярно пополняются новой информацией.

Особенность ресурса в том, что его посещают люди, которые целенаправленно ищут информацию о здоровье, и часто хотят задать конкретные вопросы. И задача "МедОбоза" – дать возможность получить ответы на них.

Помимо сервисов и справочников, "МедОбоз" запустил в работу врачебную онлайн-консультацию. На сегодняшний день это самый активно растущий раздел сайта "Обозреватель", предоставляющий возможность бесплатно получить профессиональный ответ дипломированного врача на интересующий вопрос.

Как врач может бесплатно стать известным благодаря сайту "Обозреватель"?

"МедОбоз" – сервис, который дает возможность предоставлять консультации онлайн каждому дипломированному врачу, вне зависимости от специализации, опыта работы, города и даже страны проживания.

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Вы сможете указывать свое настоящее имя и место работы. Это позволит вам рекламировать себя, свой опыт и свою клинику на сайте "Обозреватель" абсолютно бесплатно.

Для этого всего лишь необходимо пройти РЕГИСТРАЦИЮ на сайте, а после ее утверждения вы сможете подавать заявку на предоставление консультации по своей специальности.

Напоминаем: на данный момент регистрация совершенно бесплатна!

После того, как заявка будет рассмотрена (обычно это занимает 2-3 дня), вы сможете давать онлайн-консультации, а также пригласить обратившегося к вам пациента на личный прием. При этом форма собственности вашего медучреждения не имеет никакого значения – она может быть как коммунальной, так и частной.

Данное предложение особенно актуально сейчас, когда медицинская реформа, проводимая в стране, увеличивает персональную роль и ответственность врача. Предполагается, что заработная плата доктора будет зависеть от количества принятых пациентов. В связи с этим возрастает важность хорошей репутации как доктора, так и клиники, в которой он работает.

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Таким образом, ответив на вопрос пациента, врач получает возможность бесплатно прорекламировать себя на топовом сайте страны, который читают более 1 миллиона человек ежедневно!

И чем большее вы даете ответов онлайн, тем выше ваш личный рейтинг на сервисе "МедОбоз", тем лучше репутация среди коллег и пациентов и тем больше людей придут именно к вам на прием в реальной жизни.

Раньше зарегистрируетесь и начнете консультации – больший рейтинг заработаете.

Отвечая на вопросы нужно помнить: ответ должен быть высококвалифицированным, сдержанным и полезным. Он должен дать пациенту простой и понятный план дальнейших действий.

И что особенно важно: ваш ответ не должен нанести вред здоровью!

Дорогие коллеги! Позаботьтесь о своем благосостоянии уже сейчас – просто пройдите регистрацию.

Ранее "МедОбоз" предлагал врачам работать вместе.

Объект
здоровье
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