Главная Новости
МоваЯзык
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Новости медицины

Как вернуться к нормальной жизни после праздников

605
Читать материал на украинском

Так называемый синдром Нового года характеризуется тем, что вы принимаете решение начать с первого января новую жизнь. Тогда вы формируете цели на следующий год, а потом все никак не можете начать реализовывать желаемое. Первые трудности случаются на этапе возвращения к привычному ритму после праздников, когда время выйти на работу и восстановить режим дня.

Первые рабочие дни уже позади – они были сложными, ведь мысленно вы еще в анабиозном состоянии. Вам хочется спать дольше, гулять допоздна и максимально отстраниться от рабочего ритма.

  • Вернитесь из отпуска на день раньше. Так у вас будет время разобраться с делами, которые накопились за время вашего отсутствия и не переносить все на первый рабочий день.

  • Не набирайте обороты с первого же дня на работе. Посвятите время тому, чтобы войти в курс дел, и не вините себя, если не в силах работать. Не оставайтесь на работе дольше, только если вам кажется, что должны отработать больше потому, что были в отпуске.

  • Среда представляется более благоприятным днем для активной работы, чем понедельник. Во-первых, вы уже примете тот факт, что праздники закончились. Во-вторых, ваш организм и в частности мозг настроится на работу.

Новости
"От сердца и почек": чем тыква полезна для здоровья
Как вернуться к нормальной жизни после праздников

Facebook Ульяны Супрун

  • Кроме желания работать, важны возможность и готовность взяться за работу. О том, как восстановить сон и выйти из послепраздничной апатии читайте здесь.

  • Вспомните о режиме питания, особенно, если его сильно нарушила праздничная "диета". Не обязательно садиться на строгую диету или делать детокс – попробуйте вернуться к тому стилю питания, который был у вас до праздников.

  • Больше двигайтесь. Активный образ жизни поможет сохранить здоровье и, к тому же, позже будет легче вернуться к работе. Восстановите занятия спортом – это придаст регулярности в ваш жизненный ритм.

  • Наладьте режим сна. Во время праздников он часто сбит, ведь вы можете ложиться спать и просыпаться поздно. Не стоит в первый же рабочий день устанавливать будильник на шесть утра. Делайте это постепенно и каждый день корректируйте свой режим на полчаса.

  • Если вы посещаете языковые курсы, танцевальные группы, играете в футбол, ведете дебаты, занимаетесь волонтерской деятельностью и т.п., возвращайтесь к делу. Привычные для вас события помогут вам восстановить внутренние силы и баланс, утраченные во время праздничных каникул.

  • Загляните в свои "внутренние шкафы", чтобы избавиться от лишнего. Если есть ощущение незавершенности, что еще не время браться и выходить из состояния кокона, подумайте, что вас сдерживает и не дает шагать вперед.

Новости
Как разгрузиться после новогодних праздников
Как вернуться к нормальной жизни после праздников

Facebook Ульяны Супрун

  • Чтобы дни возвращения в рабочий ритм не казались адом, заведите себе ритуалы поддержки. Найдите что-то свое, что будет вас тонизировать и поможет разграничить праздники и работу и определить, что начался новый период. Кому-то подходит просто собрать с вечера всю одежду на работу/учебу, убрать жилье, чтобы "прогнать" праздничный дух, а кто-то, наоборот, может действительно символично попрощаться с праздниками – убрать из холодильника все остатки пищи, которые остались еще со столов.

  • Не все будет получаться в первые дни после отдыха, и не вините себя в этом. Человеческой психике свойственно чередование напряжения и удовольствие. Удовольствие человек склонен растягивать, а напряжение – отсрочивать.

  • Начинайте с малого. Самое главное: начинайте убирать дом и рабочее место от новогодних украшений, приглушите рождественскую музыку и завершайте распаковывать подарки от близких. Следующие праздники уже скоро, надо не только начинать готовиться к ним, но и заботиться о себе и своем эмоциональном состоянии.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Здоровье" на OBOZREVATEL.

Автор
Ульяна Супрун Ульяна Супрун
Тема
Здоровье
Место
Украина
Теги
Психология Новый Год-2020 работа питание
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости