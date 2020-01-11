Как вернуться к нормальной жизни после праздников

Так называемый синдром Нового года характеризуется тем, что вы принимаете решение начать с первого января новую жизнь. Тогда вы формируете цели на следующий год, а потом все никак не можете начать реализовывать желаемое. Первые трудности случаются на этапе возвращения к привычному ритму после праздников, когда время выйти на работу и восстановить режим дня.

Первые рабочие дни уже позади – они были сложными, ведь мысленно вы еще в анабиозном состоянии. Вам хочется спать дольше, гулять допоздна и максимально отстраниться от рабочего ритма.

Вернитесь из отпуска на день раньше. Так у вас будет время разобраться с делами, которые накопились за время вашего отсутствия и не переносить все на первый рабочий день.

Не набирайте обороты с первого же дня на работе. Посвятите время тому, чтобы войти в курс дел, и не вините себя, если не в силах работать. Не оставайтесь на работе дольше, только если вам кажется, что должны отработать больше потому, что были в отпуске.

Среда представляется более благоприятным днем для активной работы, чем понедельник. Во-первых, вы уже примете тот факт, что праздники закончились. Во-вторых, ваш организм и в частности мозг настроится на работу.

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Кроме желания работать, важны возможность и готовность взяться за работу. О том, как восстановить сон и выйти из послепраздничной апатии читайте здесь.

Вспомните о режиме питания, особенно, если его сильно нарушила праздничная "диета". Не обязательно садиться на строгую диету или делать детокс – попробуйте вернуться к тому стилю питания, который был у вас до праздников.

Больше двигайтесь. Активный образ жизни поможет сохранить здоровье и, к тому же, позже будет легче вернуться к работе. Восстановите занятия спортом – это придаст регулярности в ваш жизненный ритм.

Наладьте режим сна. Во время праздников он часто сбит, ведь вы можете ложиться спать и просыпаться поздно. Не стоит в первый же рабочий день устанавливать будильник на шесть утра. Делайте это постепенно и каждый день корректируйте свой режим на полчаса.

Если вы посещаете языковые курсы, танцевальные группы, играете в футбол, ведете дебаты, занимаетесь волонтерской деятельностью и т.п., возвращайтесь к делу. Привычные для вас события помогут вам восстановить внутренние силы и баланс, утраченные во время праздничных каникул.

Загляните в свои "внутренние шкафы", чтобы избавиться от лишнего. Если есть ощущение незавершенности, что еще не время браться и выходить из состояния кокона, подумайте, что вас сдерживает и не дает шагать вперед.

Новости Как разгрузиться после новогодних праздников

Facebook Ульяны Супрун

Чтобы дни возвращения в рабочий ритм не казались адом, заведите себе ритуалы поддержки. Найдите что-то свое, что будет вас тонизировать и поможет разграничить праздники и работу и определить, что начался новый период. Кому-то подходит просто собрать с вечера всю одежду на работу/учебу, убрать жилье, чтобы "прогнать" праздничный дух, а кто-то, наоборот, может действительно символично попрощаться с праздниками – убрать из холодильника все остатки пищи, которые остались еще со столов.

Не все будет получаться в первые дни после отдыха, и не вините себя в этом. Человеческой психике свойственно чередование напряжения и удовольствие. Удовольствие человек склонен растягивать, а напряжение – отсрочивать.

Начинайте с малого. Самое главное: начинайте убирать дом и рабочее место от новогодних украшений, приглушите рождественскую музыку и завершайте распаковывать подарки от близких. Следующие праздники уже скоро, надо не только начинать готовиться к ним, но и заботиться о себе и своем эмоциональном состоянии.

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