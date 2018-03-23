Как Стивен Хокинг: Минздрав взялся за людей с инвалидностью

Люди с инвалидностью в Украине всегда остаются на задворках – нет ни толковой возможности для самореализации, ни условий для полноценной жизни.

В Минздраве решили вплотную взяться за этот вопрос и исправить ситуацию, сказано в сообщении пресс-службы ведомства. Так, вместе с другими министерствами и общественностью Минздрав взялся за внедрение Международной классификации функционирования, ограничения жизнедеятельности и здоровья (МКФ).

Как известно, это система, применяемая в развитых странах медиками, педагогами и психологами для того, чтобы всесторонне понять состояние здоровья человека с инвалидностью или хроническими заболеваниями. Это помогает лучше спланировать лечение, реабилитацию и создать должные условия для инвалидов.

"Пока жители развитых стран получают всестороннюю помощь, позволяющую им жить активной жизнью, много украинцев с инвалидностью, как заключенные, вынуждены проводить большую часть времени в собственных домах. И у нас никогда не будет собственного Стивена Хокинга, пока система не обеспечит людей с инвалидностью необходимыми возможностями реабилитации", - сказала министр здравоохранения Ульяна Супрун.

Отмечается, что основным преимуществом МКФ для пациентов является комплексный подход к физическим, ментальным и социальным аспектам их состояния.

Ранее "МедОбоз" сообщал, что в Украине хотят отменить обязательное флюорографическое обследование.