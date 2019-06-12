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/Новости медицины

Как спастись от жары: украинцам дали простые советы

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В условиях экстремальной жары необходимо сократить время пребывания на солнце и ограничить употребление кофеина и алкоголя.

О том, какие меры стоит принимать, чтобы избежать влияния высоких температур, сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

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Как пережить адскую жару в Украине: лайфхаки от врача

В Центре общественного здоровья (ЦОЗ) украинцам дали несколько важных советов:

  • меньше находиться на солнце, особенно в период с 11 до 16 часов;

  • искать прохладу и тень, чтобы тело имело возможность остыть;

  • по возможности оставаться в помещении, желательно с кондиционером;

  • кожу нужно защищать от ультрафиолетового излучения – наносить солнцезащитный крем за 30 минут до выхода из дома;

Иллюстрация

Иллюстрация

pixabay.com

  • одежда должна быть свободной и легкой, светлых цветов;

  • надевать шляпу и очки;

  • поддерживать водный баланс, выпивая воду небольшими порциями;

  • не употреблять напитки с кофеином, сахаром или алкоголем;

  • для того, чтобы охладить тело, лучше принимать прохладный душ;

  • избегать жирной и горячей пищи – это может создать дополнительную тепловую нагрузку на организм;

  • снизить физические нагрузки во время жары.

Иллюстрация

Иллюстрация

pixabay.com

Также в ЦОЗ напомнили, что нельзя оставлять детей или домашних животных в автомобиле на парковке, в таких условиях можно получить тепловой удар.

Ранее MedOboz сообщал о простых правилах, которые помогут привести в норму сердцебиение и снизить кровяное давление во время летней жары.

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Место
Украина
Теги
жарапогодаздоровьеЦентр общественного здоровьяМОЗ
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