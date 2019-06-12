Как спастись от жары: украинцам дали простые советы

В условиях экстремальной жары необходимо сократить время пребывания на солнце и ограничить употребление кофеина и алкоголя.
О том, какие меры стоит принимать, чтобы избежать влияния высоких температур, сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.
В Центре общественного здоровья (ЦОЗ) украинцам дали несколько важных советов:
меньше находиться на солнце, особенно в период с 11 до 16 часов;
искать прохладу и тень, чтобы тело имело возможность остыть;
по возможности оставаться в помещении, желательно с кондиционером;
кожу нужно защищать от ультрафиолетового излучения – наносить солнцезащитный крем за 30 минут до выхода из дома;
Иллюстрация
pixabay.com
одежда должна быть свободной и легкой, светлых цветов;
надевать шляпу и очки;
поддерживать водный баланс, выпивая воду небольшими порциями;
не употреблять напитки с кофеином, сахаром или алкоголем;
для того, чтобы охладить тело, лучше принимать прохладный душ;
избегать жирной и горячей пищи – это может создать дополнительную тепловую нагрузку на организм;
снизить физические нагрузки во время жары.
Иллюстрация
pixabay.com
Также в ЦОЗ напомнили, что нельзя оставлять детей или домашних животных в автомобиле на парковке, в таких условиях можно получить тепловой удар.
Ранее MedOboz сообщал о простых правилах, которые помогут привести в норму сердцебиение и снизить кровяное давление во время летней жары.
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