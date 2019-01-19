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/Новости медицины

Как сдать кровь: в Минздраве дали инструкцию донорам

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Граждане Украины в возрасте от 18 лет могут стать донором крови. Многие украинцы готовы сдать кровь, но не все знают, что для этого нужно.

Об этом рассказала в эфире ObozTV начальник отдела безопасности крови и донорства Центра общественного здоровья Минздрава Украины Ирина Славинская. По ее словам, в Украине много мифов относительно донорства крови.

"Много людей из-за мифов не хотят становиться донорами или хотят, но не знают, куда и как обращаться, что делать дальше. Мне бы хотелось обратиться ко всем гражданам Украины. Донором может быть человек от 18 лет. Верхнего порога нет, если вы здоровы, можете сдавать хоть до 100 лет", – заявила она.

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"Надо быть гражданином Украины или иметь вид на жительство, если вы иностранец, и быть здоровым, не иметь как временных, так и постоянных противопоказаний. Если у вас какие-то хронические заболевания, или были операции на сердце, псориаз, венерические болезни и онкозаболевания, вы не можете быть донором. Если вы здоровы, не принимаете лекарства и не стоите на учете у врача, вы потенциально можете быть донором и сдавать кровь", – объяснила Славинская.

Представитель Минздрава рассказала, что сам процесс сдачи крови занимает 10 минут, а подготовительный процесс – примерно 40 минут.

"Человек попадает в регистратуру, регистрируется, заполняет анкету, идет к врачу-терапевту, дает личный опрос. Человек может что-то забыть, например, делал операцию по коррекции глаз – это временное противопоказание. Потом врач-лаборант определяет группу крови и уровень гемоглобина. Гемоглобин – первый показатель, обеспечивает ли человек сам себя необходимыми элементами, может ли быть донором для кого-то. А уже потом человек сдает кровь", – заявила она.

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Славинская отметила, что норма сдачи крови – 450 мл: "Это нормальная доза, при которой человек не теряет много крови, это достаточно для того, чтобы стимулировать костный мозг и вырабатывать новые клетки крови".

"После этого кровь попадает в лабораторию и проверяется на 4 инфекции – гепатит B, гепатит C, ВИЧ/СПИД и сифилис. Также делается общий анализ крови, показатели печени. Если все нормально, то эту кровь выдают учреждениям здравоохранения – людям, которые нуждаются", – заключила представитель Минздрава.

Как сдать кровь: в Минздраве дали инструкцию донорам

ria.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Верховной Раде нардепы зарегистрировали законопроект, который регулирует процедуру вывоза донорской крови за пределы Украины.

Авторы инициативы заявляют, что их цель адаптация украинских законов к директивам Европейского Союза. Речь идет о безопасности донорской крови.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Ирина Славинская
Место
Украина
Теги
донормедицинаМинистерство здравоохранения
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