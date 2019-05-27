Как путешествовать безопасно для здоровья: Супрун дала советы

Подготовка к долгожданному отпуску заключается не только в покупке билетов и бронировании номеров в отелях. Очень важно позаботиться и о своем здоровье в новой стране.

Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун. На своей странице в Facebook она опубликовала детальную медицинскую памятку для туриста.

Самыми распространенными угрозами в путешествии, по ее словам, являются:

- "диарея путешественника"

Ее могут вызвать новая пища, вода и даже окружающая среда, а точнее микроорганизмы, среди которых энтеротоксические штаммы кишечной палочки, кампилобактерии или вирусы.

- насекомые

Речь идет о комарах, клещах, некоторых мухах, которые переносят опасные болезни: малярию, вирус Зика, лейшманиоз, болезнь Лайма, клещевой энцефалит и др.

- дикие животные

Это природный резервуар возбудителей многих болезней, таких как бешенство, чума, птичий грипп, вирусы Марбург и Эбола.

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Супрун также дала советы, как в отпуске наслаждаться отдыхом с минимальным риском для здоровья:

- планируя поездку, узнайте о возможных инфекционных рисках в данном регионе;

- уточните у врача, не нужно ли сделать дополнительные прививки, а также позаботьтесь о медицинском страховании;

- собирая необходимые лекарства дорожной аптечки (обезболивающие, антисептик и средство для защиты от солнца), учитывайте не только состояние вашего здоровья, а и санитарно-эпидемиологическую ситуацию в стране, где будете отдыхать;

- пейте воду только в бутылках, если такой возможности нет, воду нужно кипятить;

- не глотайте воду в бассейне, поскольку в ней могут находиться опасные микробы;

- внимательно читайте предупреждающие таблички и следуйте правилам;

- держитесь на расстоянии от животных, особенно диких, в случае укуса немедленно обратитесь за медицинской помощью;

- позаботьтесь о защите от насекомых, змей и клещей, выбирая одежду, которая максимально закрывает тело;

- не делайте татуировки, маникюр и другие салонные услуги в учреждениях, которые не вызывают доверия, поскольку через кровь передаются опасные болезни: ВИЧ, гепатит B и С;

- не забывайте регулярно мыть руки и дезинфицировать свой мобильный телефон;

- будьте осторожны с уличной пищей, особенно с морепродуктами;

- реакция нашего организма на резкое изменение часового пояса называется десинхроноз, к этому состоянию можно подготовиться заранее путем постепенной адаптации к новому режиму.

Ранее MedOboz сообщал, что Супрун рассказала о разнице между лекарствами в уколах и таблетках.

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