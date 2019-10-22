Удлинение теломер может значительно увеличить продолжительность жизни.

Это выяснили ученые Испанского национального центра исследования рака, написало издание Lenta.ru со ссылкой на Science Alert.

Во время исследования использовали плюрипотентные стволовые клетки. Они способны превращаться почти во все типы клеток.

Как продлить жизнь: ученые выяснили интересную деталь

В предыдущих работах было показано, что полученные из других типов через перепрограммирование индуцированные плюрипотентные клетки имеют теломеры, которые в два раза длиннее обычного. Это было исследовано для культивированных эмбриональных клеток.

Ученым удалось вырастить мышей из стволовых клеток с удлиненными теломерами. Выяснилось, что грызуны жили на 24% дольше, меньше страдали от ожирения и реже болели раком. Уровень различных маркеров старения также оказался ниже, их митохондрии работали лучше, а ДНК медленнее накапливала повреждения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые обнаружили молекулу, которая, возможно, играет одну из ключевых ролей в процессе старения. Подавление активности этого соединения может способствовать значительному продлению жизни человека.

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