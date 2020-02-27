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Как продлить жизнь на несколько лет: назван способ

1.8т
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Ученые Бригамской женской больницы в Бостоне выяснили, что контроль за кровяным давлением способен продлить жизнь на три года.

Как сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!, это стало известно благодаря исследованию, в котором приняли участие 9 тысяч человек. Они все были старше 50 лет и имели высокий риск развития диабета – у них был высокое систолическое давление – от 130 до 180 миллиметров ртутного столба.

Участников эксперимента разделили на две группы, в одной из которых врачи добивались уменьшения давления до 120 мм рт. ст., а в другой – до 140. Они проходили бесплатную антигипертензивную терапию для достижения целевых показателей и наблюдались в течение трех лет.

Как продлить жизнь на несколько лет: назван способ

medgadgets.ru

В результате специалисты подсчитали, что, если бы люди продолжали принимать антигипертензивную терапию до конца своей жизни, то те, у кого была цель понизить давление до 120 мм рт. ст., могли бы добавить к своей продолжительности жизни от шести месяцев до трех лет.

Выяснилось, что это значение зависит от возраста человека: чем раньше участники начинали проходить терапию, тем дольше жили.

Авторы исследования отметили, что анализ не учитывает потенциальные риски, в том числе повреждение почек и пониженное кровяное давление.

Как писал OBOZREVATEL, ученые США установили зависимость между лишним весом и повышенным уровнем липидов (церамидов) в крови при рассеянном склерозе: церамиды, попадая внутрь ядра моноцитов, вызывают их пролиферацию.

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Автор
Глеб Иванов
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