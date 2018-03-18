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Как правильно подписать договор с семейным врачом

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Уже с апреля стартует всеукраинская кампания по выбору семейного врача, терапевта или педиатра и подписанию с ним договора.

Как отметили в Минздраве, подписав договор (декларацию), вы соглашаетесь на обслуживание у конкретного врача, а значит средства, выделяемые государством на ваше медобслуживание, отныне будут направляться именно в то медучреждение, где работает ваш врач.

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Вместе с тем, ваша подпись не обязывает вас быть привязанным только к одному врачу: при необходимости (например, находясь в другом городе или если у вашего врача нет приема) вы можете обратиться к другому врачу и в другое медучреждение.

Кроме того, при желании, вы можете вовсе сменить врача, в частности, если ваш перестал вас устраивать как специалист. Для этого достаточно подписать декларацию с другим врачом, а предыдущий договор будет аннулирован автоматически.

Стоит отметить, что самостоятельно в системе E-Health вам регистрироваться не нужно. За вас это сделают медработники.

Не стоит мешкать, если вы хотите состоять на учете у конкретного врача, тем более, если он пользуется популярностью. Ведь один доктор может подписать договор только с 1800 пациентами, а если речь о педиатре, то только с 900.

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Как правильно подписать договор?

1. Определитесь с врачом и уточните (в регистратуре), подключено ли медучреждение, где он работает, к системе "Электронное здоровье" (E-Health).

2. Отправляйтесь в медучреждение, где работает ваш врач. Для подписания декларации вам нужно иметь паспорт, код и мобильный телефон (на него придет код подтверждения регистрации). Если договор заключается с педиатром, нужно иметь при себе и свидетельство о рождении ребенка.

3. Врач, медсестра или сотрудник регистратуры внесет ваши данные в систему E-Health. В процессе регистрации вам на телефон придет код подтверждения (для проверки, что декларация подписывается с реальным человеком).

Примечание: если у вас нет с собой телефона, сотрудник медучреждения сделает ваше фото и отсканирует документы, чтобы привязать к декларации.

4. После регистрации вам покажут печатную версию декларации. Вам необходимо тщательно проверить данные, иначе договор будет не действительным.

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5. После проверки, вам выдадут еще два образца документа для подписи. Один из них остается у вас. Убедитесь, что данные в обоих экземплярах идентичны и отсутствуют какие-либо ошибки. Иначе, опять же, декларация будет аннулирована как недействительная.

6. Затем сотрудник больницы, поликлиники или амбулатории поставит в электронной версии вашей декларации виртуальную печать и отправит ее в общую систему E-Health.

Отныне вы официально заключили декларацию с вашим врачом и средства будут поступать на счет вашего медучреждения, как только он автономизируется и подпишет договор с Национальной службой здоровья Украины.

Ранее "МедОбоз" рассказывал, как выбрать семейного врача.

Место
Украина
Объекты
здоровьеМинистерство здравоохранения
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