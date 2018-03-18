Как правильно подписать договор с семейным врачом

Уже с апреля стартует всеукраинская кампания по выбору семейного врача, терапевта или педиатра и подписанию с ним договора.

Как отметили в Минздраве, подписав договор (декларацию), вы соглашаетесь на обслуживание у конкретного врача, а значит средства, выделяемые государством на ваше медобслуживание, отныне будут направляться именно в то медучреждение, где работает ваш врач.

Вместе с тем, ваша подпись не обязывает вас быть привязанным только к одному врачу: при необходимости (например, находясь в другом городе или если у вашего врача нет приема) вы можете обратиться к другому врачу и в другое медучреждение.

Кроме того, при желании, вы можете вовсе сменить врача, в частности, если ваш перестал вас устраивать как специалист. Для этого достаточно подписать декларацию с другим врачом, а предыдущий договор будет аннулирован автоматически.

Стоит отметить, что самостоятельно в системе E-Health вам регистрироваться не нужно. За вас это сделают медработники.

Не стоит мешкать, если вы хотите состоять на учете у конкретного врача, тем более, если он пользуется популярностью. Ведь один доктор может подписать договор только с 1800 пациентами, а если речь о педиатре, то только с 900.

Как правильно подписать договор?

1. Определитесь с врачом и уточните (в регистратуре), подключено ли медучреждение, где он работает, к системе "Электронное здоровье" (E-Health).

2. Отправляйтесь в медучреждение, где работает ваш врач. Для подписания декларации вам нужно иметь паспорт, код и мобильный телефон (на него придет код подтверждения регистрации). Если договор заключается с педиатром, нужно иметь при себе и свидетельство о рождении ребенка.

3. Врач, медсестра или сотрудник регистратуры внесет ваши данные в систему E-Health. В процессе регистрации вам на телефон придет код подтверждения (для проверки, что декларация подписывается с реальным человеком).

Примечание: если у вас нет с собой телефона, сотрудник медучреждения сделает ваше фото и отсканирует документы, чтобы привязать к декларации.

4. После регистрации вам покажут печатную версию декларации. Вам необходимо тщательно проверить данные, иначе договор будет не действительным.

5. После проверки, вам выдадут еще два образца документа для подписи. Один из них остается у вас. Убедитесь, что данные в обоих экземплярах идентичны и отсутствуют какие-либо ошибки. Иначе, опять же, декларация будет аннулирована как недействительная.

6. Затем сотрудник больницы, поликлиники или амбулатории поставит в электронной версии вашей декларации виртуальную печать и отправит ее в общую систему E-Health.

Отныне вы официально заключили декларацию с вашим врачом и средства будут поступать на счет вашего медучреждения, как только он автономизируется и подпишет договор с Национальной службой здоровья Украины.

Ранее "МедОбоз" рассказывал, как выбрать семейного врача.