Как попасть к врачу без декларации: в Украине заработали новые правила

С началом апреля в Украине вступают в силу новые правила медицинского обслуживания. Так, пациентов без подписанной декларации с семейным врачом не будут допускать к приему в поликлиниках.

Журналисты провели эксперимент, который доказал, что система уже заработала. Отказать в обслуживании без договора не могут лишь в критическом случае. В частности, в Киеве к врачу без декларации попасть еще можно, однако требовать ее подписания от пациента будут до последнего, передает ТСН.

Так, если документов нет, решение о приеме принимает врач. При этом еще надо пройти очередь, которую уже обходят те, кто имеет подписанный договор и зарегистрировался онлайн на определенное время.

"Днепр Час"

Журналист смог добраться до врача только через три часа, однако медика интересовала вовсе не болезнь пациента, а документы – он настаивал на декларации.

Осмотр таки сделали, но напомнили, что пациент не выполнил условий приема и должен подписать необходимые документы.

В других поликлиниках попасть к терапевтам вообще уже нереально, потому что весь их день расписан среди пациентов с декларациями и на других больных времени просто не остается, говорится в сюжете.

Как сообщал OBOZREVATEL, решение Кабинета министров Украины об ограничении доступа к покупке лекарств заработает примерно в конце 2019 – в начале 2020 года. Эти меры будут внедрять вместе с введением электронной системы e-health.

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