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Перевод часов: врач посоветовала, как "настроить" организм на зимнее время

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В ночь на воскресенье, 27 октября, Украина переходит на зимнее время. Чтобы организм быстрее и легче перестроился, медики советуют хорошо высыпаться и избегать дополнительных нагрузок.

О том, сколько часов нужно спать и как сохранить энергичность в "переходной" период, рассказала врач-невролог Юлия Ивченко в эфире ObozTV.

Невролог подчеркнула, что в этот период особенно важен нормальный сон, отдых, отсутствие "внешних" стрессов и дополнительных перегрузок.

По ее словам, количество часов сна для каждого человека индивидуально, но в среднем достаточно 6 полноценных часов в "правильное" (ночное) время.

"Иногда 5 часов, иногда 6-7… Если выровнять график работы и отдыха, то человек сам почувствует, сколько времени ему нужно, чтобы проснуться утром бодрым", – уверена врач.

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Ивченко отметила, что излишек сна так же негативно влияет на организм, как и его недостаток.

"Иногда мы просыпаемся и думаем: на работу рано, еще часик можно поспать. Засыпаем на часик и просыпаемся с таким ощущением, будто по нам слоны потоптались… Из-за того, что для организма это был излишек", – пояснила она.

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Чтобы оставаться бодрыми и в тонусе, медик порекомендовала выровнять уровень сахара в крови.

"Когда мы уставшие, то что обычно делаем? Съедаем конфетку, шоколадку с кофе. Такой "выброс" сахара в организм содействует тому, что мы становимся более активными. Но насколько быстро оно пришло в организм – настолько быстро и уходит. И потом, наоборот, подавляет. А с ровным уровнем сахара в крови не будет таких перепадов. Организм будет реагировать на все более спокойно", – рассказала Ивченко.

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Комментируя вероятность того, что Украина в последний раз переведет стрелки и останется в "зимнем времени", врач обратила внимание на важный нюанс: "Считается, что физиологически летнее время больше подходит для организма. Наши функциональные биоритмы, выработка гормонов и т.д., ближе к летнему времени".

Постоянное недосыпание чревато серьезными проблемами со здоровьем

Постоянное недосыпание чревато серьезными проблемами со здоровьем

Peter Oumanski / time.com

OBOZREVATEL напоминает, что в ночь с 26 на 27 октября – а точнее, в четыре часа утра 27 октября – часы следует перевести на один час назад, т.е. на 3:00. Таким образом, благодаря переходу на зимнее время, в выходной день удастся поспать на один час больше.

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Персона
Юлия Ивченко
Место
Украина
Тег
время
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