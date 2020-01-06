Как облегчить похмелье: врач-нарколог рассказал об эффективном детоксе

Классический рассол – один из наиболее эффективных способов смягчить похмелье после праздников и ускорить выведение токсинов из организма.

"Рассол – как говорят, "напиток завтрашнего дня" – действительно помогает", – подтвердил в эфире ObozTV врач-нарколог Юрий Пакин, комментируя способы детокса, призванные облегчить последствия злоупотребления алкоголем.

Медик объяснил, что в рассоле содержится янтарная кислота, которая входит в большинство аптечных антипохмельных препаратов, а также множество витаминов и микроэлементов.

"Алкоголь "вытягивает" на себя массу витаминов и микроэлементов, вступая с ними в различные соединения, поэтому на следующий день это нужно компенсировать", – отметил Пакин.

Он добавил, что при похмельном синдроме необходимо пить как можно больше жидкостей. Помимо рассола, это может быть вода, соки, морсы.

Новости Назван простой способ очиститься от токсинов после праздника

"Сорбенты здесь также очень кстати, поскольку во время мероприятия, как правило, человек не только перепил, но еще и переел. А это значит, что в желудочно-кишечном тракте скопилось множество веществ, которые не успели обработаться ферментами. Они там уже лишние. С помощью сорбентов их нужно удалить и вывести наружу", – подчеркнул специалист.

Симптомы похмелья обычно возникают на следующий день после употребления алкоголя imgur.com

Ранее OBOZREVATEL писал о менее распространенных продуктах, которые спасают от похмелья – среди них, к примеру, корейский суп "Як-а-мейн".

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