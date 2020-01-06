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Как облегчить похмелье: врач-нарколог рассказал об эффективном детоксе

1.6т
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Классический рассол – один из наиболее эффективных способов смягчить похмелье после праздников и ускорить выведение токсинов из организма.

"Рассол – как говорят, "напиток завтрашнего дня" – действительно помогает", – подтвердил в эфире ObozTV врач-нарколог Юрий Пакин, комментируя способы детокса, призванные облегчить последствия злоупотребления алкоголем.

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Медик объяснил, что в рассоле содержится янтарная кислота, которая входит в большинство аптечных антипохмельных препаратов, а также множество витаминов и микроэлементов.

"Алкоголь "вытягивает" на себя массу витаминов и микроэлементов, вступая с ними в различные соединения, поэтому на следующий день это нужно компенсировать", – отметил Пакин.

Он добавил, что при похмельном синдроме необходимо пить как можно больше жидкостей. Помимо рассола, это может быть вода, соки, морсы.

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"Сорбенты здесь также очень кстати, поскольку во время мероприятия, как правило, человек не только перепил, но еще и переел. А это значит, что в желудочно-кишечном тракте скопилось множество веществ, которые не успели обработаться ферментами. Они там уже лишние. С помощью сорбентов их нужно удалить и вывести наружу", – подчеркнул специалист.

Симптомы похмелья обычно возникают на следующий день после употребления алкоголя

Симптомы похмелья обычно возникают на следующий день после употребления алкоголя

imgur.com

Ранее OBOZREVATEL писал о менее распространенных продуктах, которые спасают от похмелья – среди них, к примеру, корейский суп "Як-а-мейн".

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Автор
Наталья Глазова
Темы
Здоровье Новый год Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Юрий Пакин
Тег
алкоголь
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Меньше жрите буряковку!!!
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