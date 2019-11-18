Как не заболеть зимой: врач дал важные советы

Шапку и шарф зимой одевать совсем необязательно – в некоторых случаях они могут даже навредить здоровью. Также ничего страшного нет в том, что люди носят укороченные штаны в холодное время года.

Такое заявление сделал главный врач Киевского городского центра здоровья Отто Стойка в комментарии УНН. На вопрос, необходимо ли зимой носить теплые шапку и шарф, он ответил отрицательно.

"Они могут даже мешать, если перегревают. Например, детей перегревают. Опасность больше – когда одевают теплее, ведь дети двигаются", – отметил эксперт.

Врач дал важные советы, как не заболеть зимой

По его словам, не нужно закрывать одеждой дыхательные пути. В период холодов лучше закаляться, особенно во время проветривания помещений. Это будет помогать организму противостоять простудам.

Стойка прокомментировал привычку молодежи делать "подкати": "Здесь зависит от склонности тепло одеваться. Это не критично. Особенно если человек быстро ходит".

В зимней обуви главное – чтобы подошва была толстой, а темп движения отвечал типу обуви. Например, для бега нужно одеваться так, будто на улице на 10 градусов теплее, чем на самом деле.

Стойка также объяснил, чем может грозить привычка не досушивать волосы.

"Это важный момент. Это как промокнуть под дождем. От дождя все может даже осложниться. Например, если дождь и ветер – можно получить сильное переохлаждение. Надо найти возможность высушиться или переодеться в теплом помещении", – подытожил эксперт.

Недавно OBOZREVATEL подготовил подборку лучших трендовых вещей на зиму 2019-2020.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!