Главная Новости
Мова Язык
City Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит
ORTO line ORTO line ORTO line ORTO line

/ Блоги - Новости медицины

МедГоблин
МедГоблин
Блогер Все статьи автора

Как нас дурят: о чем молчат производители Пирацетама?

1.7т Читать материал на украинском

Если у вас в семье есть пожилые люди, вы, вероятно, слышали это слово. А ежели вы сами до преклонного возраста доживете, то с высокой вероятностью попробуйте это снадобье на собственной шкуре.

Пирацетам – является производной гамма-аминомасляной кислоты (естественный нейротрансмиттер), то есть теоретически может иметь активность, и формально не является фуфломицином.

Однако, совсем другой вопрос: помогает ли он при каких-то болезнях? И здесь можно дать развернутый ответ...

Эта шняга показана всем для улучшения когнитивных (мыслительных) функций, улучшения памяти, как спасение от деменции, и средство общения с внеземными цивилизациями.

За последние десятки лет о нем написано много и не всегда однозначно. Но в этом и плюс, потому что мало о каком препарате на Кохрейне висит целых 5 обзоров:

Пирацетам неэффективен при ишемическом инсульте. (Более того, он способствовал смерти в течение первого месяца лечения, но статистически недостоверно).

Пирацетам не помогает при деменции и когнитивных порушеннх. (Совокупный анализ 12 ТЫСЯЧ пациентов!)

Есть слабые доказательства об эффективности пирацетама при постинсульной афазии. Эффективность такая же, как и в языковой терапии (в смысле языковой, а не то что вы подумали, сладострастники).

Как это часто бывает с "эффективными" препаратами, когда они не работают, как заявлено, производители пытаются найти для них новую маркетинговую нишу. Но пирацетам остается в пролете и здесь.

Не удалось установить имеет ли пирацетам эффект при дистрессе-плода во время родов.

Пирацетам не помогает при серповидно-клеточных анемическая кризисах.

В результате, пирацетам, несмотря на свою, пусть угасающую, но популярность – до сих пор не принят FDA.

В развитых странах пирацетам перемещается из плоскости медицины, в параллельную реальность "нейрохакинга". То есть поедание умственно неокрепшимы людьми всякой химии или БАДов, с целью стать "сверхчеловекамы". Эта тема слишком обширна, и требует отдельной статьи. Позже.

А теперь гвоздь программы.

Исследование PASS 1997 года.

Цель: исследовать помогает ли пирацетам при инсульте, если его дать в первые 12 часов.

Результат: разницы между пирацетамом и плацебо – нету, если его дать в первые 12 часов.

Все замечательно, результат четко соответствует цели.

Как нас дурят: о чем молчат производители Пирацетама?

Скриншот MedOboz

И здесь бы исследователям поставить точку, но спонсор уже заплатил деньги, поэтому начинается свистопляска. Исследователи проводят пост-анализ данных, выделяют подгруппу больных, которым пирацетам давали в первые 7:00.

А уже из этих больных выделяют под-подгруппу тяжелых пациентов.

И в них находят преимущества использования пирацетама.

Здесь же, они с удивлением обнаруживают, что статистическая сила исследования оказалась не такой значительной (достаточным), как они рассчитывали.

И что дополнительные смерти в пирацетамовий группе - это очень вероятно случайность.

Интересно, что в первоначальном дизайне никаких делений на под и под-под группы не было.

Пирацетам - он как техасский снайпер: стреляет по сараю, а затем вокруг дыр рисует мишени.

Затем ученые сразу же планируют исследования PASS II, в котором будут учтены все недостатки и замечания к первому исследования.

Оно начинается, пациентов набирают.

Проходит несколько лет. Независимые ученые пишут метаанализ.

Обращаются в компанию производителя за результатам исследования PASS II.

Производитель отказывается эти данные предоставить.

Занавес.

Как нас дурят: о чем молчат производители Пирацетама?

Facebook MED GOblin

P.S. Есть ли какая-то польза от пирацетама? Есть, но опосредованная и не очень очевидна.

Кто-то, где-то, купил бентли.

P.P.S. Дарница! Приуеееееет !!!!

Как нас дурят: о чем молчат производители Пирацетама?

Скриншот darnitsa.ua

На украинском фармрынке представлено около 40 аналогов этого препараты, стоимость на них – от 20 до 250 гривен.

Аналоги пирацетама

Аналоги пирацетама

Скриншот MedOboz

Аналоги пирацетама

Аналоги пирацетама

Скриншот MedOboz

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Лекарства в Украине" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
МедГоблин МедГоблин
Тема
Лекарства в Украине
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины