Если у вас в семье есть пожилые люди, вы, вероятно, слышали это слово. А ежели вы сами до преклонного возраста доживете, то с высокой вероятностью попробуйте это снадобье на собственной шкуре.

Пирацетам – является производной гамма-аминомасляной кислоты (естественный нейротрансмиттер), то есть теоретически может иметь активность, и формально не является фуфломицином.

Однако, совсем другой вопрос: помогает ли он при каких-то болезнях? И здесь можно дать развернутый ответ...

Эта шняга показана всем для улучшения когнитивных (мыслительных) функций, улучшения памяти, как спасение от деменции, и средство общения с внеземными цивилизациями.

За последние десятки лет о нем написано много и не всегда однозначно. Но в этом и плюс, потому что мало о каком препарате на Кохрейне висит целых 5 обзоров:

Пирацетам неэффективен при ишемическом инсульте. (Более того, он способствовал смерти в течение первого месяца лечения, но статистически недостоверно).

Пирацетам не помогает при деменции и когнитивных порушеннх. (Совокупный анализ 12 ТЫСЯЧ пациентов!)

Есть слабые доказательства об эффективности пирацетама при постинсульной афазии. Эффективность такая же, как и в языковой терапии (в смысле языковой, а не то что вы подумали, сладострастники).

Как это часто бывает с "эффективными" препаратами, когда они не работают, как заявлено, производители пытаются найти для них новую маркетинговую нишу. Но пирацетам остается в пролете и здесь.

Не удалось установить имеет ли пирацетам эффект при дистрессе-плода во время родов.

Пирацетам не помогает при серповидно-клеточных анемическая кризисах.

В результате, пирацетам, несмотря на свою, пусть угасающую, но популярность – до сих пор не принят FDA.

В развитых странах пирацетам перемещается из плоскости медицины, в параллельную реальность "нейрохакинга". То есть поедание умственно неокрепшимы людьми всякой химии или БАДов, с целью стать "сверхчеловекамы". Эта тема слишком обширна, и требует отдельной статьи. Позже.

А теперь гвоздь программы.

Исследование PASS 1997 года.

Цель: исследовать помогает ли пирацетам при инсульте, если его дать в первые 12 часов.

Результат: разницы между пирацетамом и плацебо – нету, если его дать в первые 12 часов.

Все замечательно, результат четко соответствует цели.

Скриншот MedOboz

И здесь бы исследователям поставить точку, но спонсор уже заплатил деньги, поэтому начинается свистопляска. Исследователи проводят пост-анализ данных, выделяют подгруппу больных, которым пирацетам давали в первые 7:00.

А уже из этих больных выделяют под-подгруппу тяжелых пациентов.

И в них находят преимущества использования пирацетама.

Здесь же, они с удивлением обнаруживают, что статистическая сила исследования оказалась не такой значительной (достаточным), как они рассчитывали.

И что дополнительные смерти в пирацетамовий группе - это очень вероятно случайность.

Интересно, что в первоначальном дизайне никаких делений на под и под-под группы не было.

Пирацетам - он как техасский снайпер: стреляет по сараю, а затем вокруг дыр рисует мишени.

Затем ученые сразу же планируют исследования PASS II, в котором будут учтены все недостатки и замечания к первому исследования.

Оно начинается, пациентов набирают.

Проходит несколько лет. Независимые ученые пишут метаанализ.

Обращаются в компанию производителя за результатам исследования PASS II.

Производитель отказывается эти данные предоставить.

Занавес.

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P.S. Есть ли какая-то польза от пирацетама? Есть, но опосредованная и не очень очевидна.

Кто-то, где-то, купил бентли.

P.P.S. Дарница! Приуеееееет !!!!

Скриншот darnitsa.ua

На украинском фармрынке представлено около 40 аналогов этого препараты, стоимость на них – от 20 до 250 гривен.

Аналоги пирацетама Скриншот MedOboz

Аналоги пирацетама Скриншот MedOboz

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