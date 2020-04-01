Как коронавирус разошелся по миру: ученые из США приблизились к разгадке

Распространяясь по миру, коронавирус понемногу мутирует. Эти мутации не вызывают беспокойства и пока не делают вирус более или менее опасным. Но с их помощью ученые могут отследить, как инфекция передавалась от человека к человеку и в каких местах земного шара это происходило.

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Как пишет The Verge, исследованиями в этом направлении занимается синтетический биолог из Ginkgo Bioworks Патрик Бойл.

"Если мы идентифицируем новый кластер вспышки в одном состоянии, то возникает вопрос, связан ли он с предыдущим кластером. Небольшие мутационные изменения могут помочь нам выяснить, связаны ли они", – говорит ученый.

Известно, что коронавирус состоит из порядка 29 000 строительных блоков генетического материала, называемого нуклеотидами. Исследователи могут взять образец вируса и прочитать полную последовательность этих нуклеотидов. В большинстве случаев последовательность будет одинаковой в каждом образце.

Но вирус копирует себя в организме человека, и иногда он может ошибаться, заменяя один или два нуклеотида на другой. Версия вируса с этими изменениями может быть передана, когда один человек заражает другого.

Следовательно, задача ученых состоит в том, чтобы воссоздать карты, которые показывают, как вирус перешел от носителя к носителю. К тому же, успешные случаи обнаружения таких связей уже есть.

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К примеру, вирусолог из Исследовательского центра рака Фреда Хатчинсона Тревор Бедфорд смог связать случай COVID-19, диагностированный 27 февраля в Вашингтоне, со случаем, который был диагностирован в конце января в том же штате. Это указывает на то, что вирус циркулировал локально и не обнаруживался все это время. Также это подтвердило, что случай в январе вызвал вспышку заболевания, которое распространилось среди населения на этой территории.

Другие штаты США начинают выполнять такую ​​же детективную работу, используя генетические последовательности, чтобы выяснить масштабы и локализацию вспышки коронавируса.

Так, уже сейчас анализ девяти образцов вирусов, собранных в Коннектикуте, показал, что некоторые из них были связаны с вирусами, обнаруженными в штате Вашингтон. Это говорит о том, что коронавирус распространялся внутри страны, а не был повторно привезен из других стран. В другом предварительном исследовании изучались образцы вируса из северной Калифорнии и было обнаружено, что коронавирус был ввезен в штат в нескольких точках.

По словам Бойла, одной из проблем в расширении доступной для изучения базы материалов вируса является получение образцов пациентов для анализа. По его словам, лаборатории в США и других странах, которые проводят тесты на вирус, ежедневно получают сотни или тысячи образцов пациентов. Но работа ведется только в направлении проверки образца на наличие у пациента COVID-19. При этом никакой дополнительной информации о конкретном вирусе у каждого пациента тесты не дают.

Однако помимо Ginkgo исследованиями алгоритма распространения коронавируса начали заниматься и другие лаборатории по всему миру. К примеру, исследовательский консорциум в Великобритании уже выделил на сбор образцов пациентов более $20 миллионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые из Германии приблизились к прорыву в изучении коронавируса, который в будущем может позволить остановить его размножение. Они воссоздали трехмерную модель белка протеазы, который отвечает за распространение вируса. Теперь эксперты смогут понять, как и какими лекарствами воздействовать на возбудителя опасной инфекции.

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