Как комфортно пережить изоляцию во время карантина?

Пандемия COVID-19 вынуждает правительства многих стран ввести обязательный карантин, самоизоляцию. Это является, пожалуй, единственной преградой в распространении эпидемии, и нашей защитой от заражения. Но все эти ограничительные вынужденные меры ухудшают психическое состояние людей, которые сталкиваются с новыми трудностями и вынуждены учиться справляться со своими негативными эмоциями в условиях своей изоляции от внешнего мира.

Существует три основных фактора, которые усложняют ежедневную жизнь на карантине: неорганизованное время, сенсорная депривация и нахождение длительное время с одними и теми же людьми вместе. Все эти факторы ухудшают психическое состояния, вызывая негативные эмоции, с которыми не всегда просто справиться. Как организовать свое время и пространство на карантине, чтобы не возникали дополнительные моменты, повышающие тревогу, страх и/ панику и чувствовать себя комфортно, насколько это возможно?

Мы должны также понимать, что в стрессовых ситуациях, стадия "принятия" у нас должна наступить как можно раньше, потому что от этого зависит наша адаптация к новым условиям жизни.

Итак, как организовать время на карантине?

Большинство из нас привыкли, что график работы организации, где вы работали (и надеюсь, работаете еще), по большому счету определял наше время. Но, работая на дому, следует самим научиться управлять своим временем, планами и режимом, чтобы день и ночь не слились в один непонятный поток. Для этого советую организовать себе подобие рабочего графика - начала и конца рабочего дня. К примеру, утром, после душа, причесывания и завтрака, вы одеваетесь в рабочую одежду и садитесь выполнять рабочие задания, а после всего этого, вечером переодеваетесь в привычную домашнюю одежду. Такие несложные действия помогут вам психологически переключиться на нужную деятельность. Поверьте, сидя в пижаме за компьютером значительно сложнее сконцентрироваться на рабочих вопросах. Можно поставить напоминание на будильник, чтобы было проще и удобнее себя контролировать. Тогда, после завершения карантина, вам будет проще вернуться к рабочему режиму.

Будет идеально, если вы составите план на каждый день, а также карту желаний, куда запишите все ваши желания, о которых мечтали длительное время и не очень. Советую также это сделать для каждого из членов вашей семьи.

Вторая проблема – это сенсорная депривация.

Это наблюдается тогда, когда на одну или несколько сенсорных систем человека длительное время частично прекращается или не оказывается никакой стимуляции. Лишение воздействия внешних раздражителей на длительное время не совсем позитивно влияет на наше психическое и физическое состояние. Поэтому нагружайте свои мышцы физическими упражнениями, выгуливайте собачку (свою или соседа), "гуляйте" в магазин или аптеку (больше двух человек можно!), не залеживайтесь и не засиживайтесь в ограниченном пространстве.

Во время карантина очень непросто длительное время находится в одном помещении с одними и теми же людьми.

Это становится настоящим испытанием для супружеских пар. И если вы хотите улучшить, а не ухудшить свои отношения, тогда проведите это время с максимальной пользой для своей семьи. Это время должно быть временем вежливых отношений. Учитесь правильно разговаривать, исключите в общении приказной тон, упреки, замечания и недовольство. Говорите друг с другом, выслушивайте каждого из членов семьи. В предыдущей кутерьме проблем и работы, вы могли не узнать о потаенных желаниях, мечтах, не заметить внутренние проблемы родных людей. Уделите время детям, которые недополучили его раньше. А также не забывайте, что дети смотрят на ваши отношения и учатся правилам отношений.

И если вы дома со своей второй половинкой, это совсем не значит, что вам нужно все время проводить вместе. Для каждого нужно личное пространство. Оставьте в своем расписании время и для общения с друзьями по видеосвязи или в соцсетях. Так вы разнообразите свои будни общением с другими людьми и не успеете пресытиться друг другом. Даже если вы действительно любите друг друга, не так-то легко выдержать круглосуточное присутствие.

Займитесь самообразованием и тем, что так долго откладывали, ведь для этого появилось, наконец – то время, Помните, что все проблемы и сложности решаются. Не стоит отчаиваться во время карантина, ведь это время возможностей. Если интересно проводить время, то вы и не заметите, как пролетит ваша вынужденная изоляция.

И не забывайте о притче, когда пчела видела вокруг цветы и благоухание, а муха…..

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