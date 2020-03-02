Как избавиться от храпа: секрет американцев

Если супруги не спят вместе, то есть только два варианта - измена или храп. По статистике после 30 лет каждый третий мужчина и каждая пятая женщина начинают храпеть. А для ситуации с храпом у американцев есть простое решение. Но для начала выясним, подойдет ли оно вам.

Что такое храп и чем он грозит

Храп - это вибрация мягких тканей глотки во время дыхания во сне. А именно их ослабления или отек, которые сужают или совсем блокируют проход воздуха во сне.

Как следствие - нарушение режима сна и недостаток кислорода в организме. Отсюда - усталость и сонливость в течение дня. Кроме этого есть риски проблем с сердцем, артериальным давлением и браком. По многочисленным клиническими испытаниями Армстронга и других: после устранения храпа супружеские отношения и здоровье пациентов значительно улучшились.

Но храп храпу рознь.

Если ваше храп иногда прерывается во сне, а через несколько секунд с резким громким звуком возобновляется - это, скорее всего, апноэ (синдром обструктивного сонного апноэ). Самый опасный храп, ведь эти несколько секунд тишины являются остановкой дыхания. Не игнорируйте его, этот тип часто увеличивает риски возникновения инфаркта миокарда и инсульта (добавьте это в общие риски и неудобства храпа выше).

Причины храпа, и как их устранить

Вернемся к первопричине - мягким тканям верхней дыхательной системы. Почему они могут препятствовать дыханию?

К менее серьезным причинам относятся:

избыточный вес,

употребление алкоголя,

курение,

чрезмерное использование снотворного,

поза для сна,

возраст и т.д.

В таком случае стоит не только работать с причинами выше, а и действовать на мягкие ткани верхних дыхательных путей - мягкое небо и небный язычок.

Именно на это действует Сайленор - американский препарат-спрей на растительной основе. В его состав входят эфирные масла, масла, экстракты, глицерин и другие натуральные вещества.

Благодаря их комплексному воздействию происходит:

тонизирование мягкого неба - оно прекращает вибрировать,

уменьшение отеков,

ослабление воспалительных процессов,

в придачу - освежения дыхания.

Таким образом устраняется именно первопричина храпа - проблемы с прохождением воздуха во сне. Поэтому Сайленор целесообразно попробовать при любом типе храпа - он действует прямо на "образователей звуков". В случае с возрастными изменениями - потерей тонуса неба или отеками, такое средство может стать настоящим спасителем.

Но Сайленора может быть недостаточно при проблемах, требующих терапевтическое или даже хирургическое вмешательство. Например:

великоват размер язычка,

заболевания гортани или носа,

искривление носовой перегородки,

новообразования - как доброкачественные, так и злокачественные,

другие физиологические изменения или заболевания.

В этих случаях будьте осторожны, ведь храп является лишь верхушкой айсберга серьезных проблем.

Если подытожить, то провоцирующих факторов храпа - масса. Но прежде всего нужно действовать на первопричину громкого сна - то есть снять отек и тонизировать небо. Для этого работали американские медики и создали Сайленор. Это средство будет эффективным, если только вы не нуждаетесь серьезного терапевтического или хирургического втручання.Поэтому, берегите себя и ваш сон.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся