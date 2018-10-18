Обязательное страхование: как и за что предлагают платить украинцам

В начале октября в Верховную Раду Украины был подан проект закона №9163 "Про финансирование охраны здоровья и общеобязательное страхование". Пока законопроект находится на рассмотрении, OBOZREVATEL разобрался, как будет финансироваться система здравоохранения и какие медицинские услуги для украинцев будут покрываться государственным бюджетом.

Откуда деньги на "бесплатные" медицинские услуги?

По замыслу инициаторов проекта, новая бюджетно-страховая модель сможет обеспечить медицинской помощью все население страны по национальным медико-экономичным стандартам.

Ожидается, что новая модель значительно сократит личные расходы украинцев на медицинские услуги. По данным за 2017 год система здравоохранения на 60% финансировалась с кошельков пациентов, и лишь 40% расходов покрывал государственный бюджет.

Не менее важно, что законопроект позволит восстановить паллиативный, хосписный и реабилитационный секторы медицины, которые сегодня мало представлены на территории страны.

Здравоохранение получит многоканальное финансирование. Средства будут отчисляться из: государственного бюджета и фондов общеобязательного страхования (около 30%), внебюджетных финансов общеобязательных страховых взносов ( 50-60%), местных бюджетов (около 10%) и личных денег пациентов, которые также могут быть представлены в виде добровольного медицинского страхования, благотворительных фондов и международной помощи (около 15%).

Дело

Поскольку застрахованными должны быть все, в законопроекте расписали, кто должен платить страховые взносы.

За работающих граждан ежегодный или ежемесячные взносы должен выплачивать работодатель. Физическое лицо-предприниматель, будет делать взносы самостоятельно, это правило также касается людей, которые занимаются независимой профессиональной деятельностью.

Общеобязательное страхование неработающих граждан покрывается из бюджета органов местного самоуправления. Вы знаете, что деньги ходят за пациентом, а потому финансирование из бюджета будет рассчитываться на количество населения, а не предоставленных медицинских услуг.

Какие услуги можно будет получить бесплатно, а за что нужно платить?

Из бюджета страны будет финансироваться базовая программа медицинского обеспечения. В нее входят: экстренная медицинская помощь, программы СПИД-туберкулез государственного и местного уровня, паллиативная помощь, лечение неотложных и других состояний, угрожающих жизни пациента, а также помощь в связи с беременностью и родами, медицинская помощь детям до 16 лет.

Общеобязательное медицинское страхование покроет траты украинцев на лечение, диагностику, профилактику, реабилитацию, а также медикаменты в случае болезни или травмы, оговоренных в пределах договора программы.

Кроме того, за эти средства будет финансироваться вторичная и третичная медицинская помощь и, частично, первичная. Правда, пациент должен получить направление от терапевта, чтобы диагностика или визит к врачу вторичной медицины финансировались Национальной службой здоровья.

Из личного кармана придется платить за предоставление отдельных видов медицинских услуг дополнительного спроса.

Сколько будет стоить медицинская страховка?

Законопроект предусматривает создание Резервного Фонда общеобязательного медицинского страхования. Все средства, полученные от страховых взносов, будут копиться на специальных счетах Национального банка Украины. Целевое назначение средств и все страховые выплаты будут контролироваться Национальным медицинским страховым агентством. Годовой взнос за каждого сотрудника, по прогнозам инициаторов законопроекта, обойдется примерно в 4783 гривны, или же в 398,56 гривен ежемесячных платежей.

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Учитывая, что в Украине 17,9 миллионов экономически-активного населения, такая цена общеобязательной страховки позволит на протяжении 3-5 лет обеспечить население качественной, доступной и предоставленной по новым стандартам медицинской помощью.

Работодателей, которые не подпишут договора общеобязательного медицинского страхования, в законопроекте предлагается штрафовать. Должностное лицо предпринимателя, организации или учреждения независимо от формы собственности, в том числе физическое лицо-предприниматель и самозанятое лицо должны будут оплатить штраф в размере от 20 до 30 необлагаемых налогами минимумов (от 360 до 510 гривен). Если нарушение в течении года повторится сумма увеличится – от 680 до 1020 гривен.

Нужны ли Украине такие изменения пояснил врач-эксперт Виктор Литвиненко:

"Без источника финансирования наша медицина не поднимется. А таким альтернативным источником может быть только страхование. Страховать нужно работающих людей, которые неплохо зарабатывают и могли бы дополнительно оплачивать свою страховку. Тогда социальные слои населения – дети и пенсионеры, будут обеспечены государственными деньгами. В таком случае, это стало нормальной переходной формой, чтобы мы могли полностью перевестись на страховую медицину, как это сделали в Литве, Эстонии, Польше и других странах".

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