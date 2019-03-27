Ну, что, дорогие мои. Садиесь в кружок, я расскажу вам дурацкую историю.

В двух словах сказочка такова: девочка подцепила корь, а мама решила полечить ее семенами Рейн. Оно бы и не удивительно, потому что этим средством побеждают и рак, и диабет, то что уж там – какие-то прыщи.

Детальнее переписка - здесь,тут - скрины, если переписку удалят!

Целительница Марина Лавренюк, кроме Рейно-семян, посоветовала смазывать сыпь еще и рейно-жижей. Ибо ничто так не способствует гигиене и не предупреждает загнивание ребенка, как обмазывание оного и его зудящих прыщей раствором сахара и консервантов. Детально про состав семян – отут

А теперь, держитесь за стульчаки, ибо не поверите, что было далее! Через два дня ребенку стало лучше!!! Невероятно, но факт! Ибо при обычных обстоятельствах, при кори облегчение наступает только спустя 48 часов после появления сыпи.

Фото "до" и "после" - прилагаются

От себя лично хочу поздравить всю семью – наконец кто-то вкрутил в хате нормальную лампочку: "до" семян была желтая, а "после" - белая.

Между прочим, кроме благостного вмешательства семейного рейно-демона, это чудесное выздоровление ничем не объяснить. С библейских времени истории известен только один подобных случай, см. "историю чудесного исцеления Лазаря Иисусом Христом".

Мама радуется, Лавренюк – хвастается, хомячки рукоплещут, семена крутятся – бабло мутится.

Подытожим краткой инструкцией по использованию ребенка в XXI веке:

- родить;

- наплевать на вакцинацию;

- подцепить корь;

- пойти в Интернете к "специалистам" из области "комплиментарной" "медицины" за "лечебными" семенами;

- обмазать дитя семенами (естессно);

- когда болячка сама отступит – объявить #перемогу;

- профит (целителям Рейной);

- идиотам (вечная слава).

Конечно, все имена и действия полностью выдуманы, все совпадения – полая случайность. И, конечно, никто в этой истории ни разу не дурак – ни родители, ни целители, ни чертовы семена Рейна в пакетике.

Вот только ребенка жалко.

Я так понимаю, в случае послекоревого энцефалита семенами Рейна придется обмазывать черепушку изнутри?

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