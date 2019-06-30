Как добиться идеального и безопасного загара: в Минздраве дали советы

Чтобы уберечь кожу от вредного воздействия ультрафиолета и получить безопасный загар, нельзя подолгу быть на улице с 10 до 16 часов в летнее время.

Ультрафиолетовые лучи могут вызвать рак, иссушают кожу и могут активировать вирус герпеса, предупредили на странице Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

"Если пребывания на улице нельзя избежать, носите закрытую одежду, шляпы и очки. Используйте солнцезащитные крема со степенью защиты не ниже SPF 30 и фильтрами лучей UVA и UVB", – уточнили в министерстве.

Шляпа от солнечных лучей Facebook Министерство здравоохранения

Лучше всего выбирать крем без парабенов и наносить по одной чайной ложке на каждую часть тела. Если вы весь день находитесь на улице, то обновлять крем нужно каждые два часа.

Как писал OBOZREVATEL, бесконтрольный загар опасен для здоровья человека. Поэтому солнечные ванны следует принимать по расписанию.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!