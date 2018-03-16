Как быстро похудеть: названо важное условие

Принято считать, что когда худеешь, жир, который сжигается, преобразуется в энергию.

Однако, по словам британских диетологов это вовсе не так, пишет The Independent.

На самом деле все жировые отложения преобразуются в двуокись углерода и воду.

Получившийся "микс" затем выводится через легкие, а также вместе с потом и мочой.

Если перевести все в цифры, то при потере 10 килограммов жира 8,4 из них выйдет через легкие, а еще 1,6 кг – через кожу и мочеполовую систему.

Новости Мысли о диете убивают

При этом стоит помнить, что человек с каждым вдохом получает порядка 600 граммов кислорода. Плюс ежедневно употребляет около двух литров жидкости. И организм настроен перерабатывать именно эти объемы.

Поэтому настолько важно во время похудения заниматься физической активностью: увеличивается объем выдыхаемого углекислого газа и выводимой жидкости.

Проще говоря, это необходимо для выведения преобразовавшегося жира, иначе вес будет оставаться на месте.

"МедОбоз" ранее делился секретами похудения без диет.