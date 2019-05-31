Как бросить курить: Супрун назвала несколько способов

Бросить курить и навсегда избавиться от вредной привычки можно с помощью нескольких способов.

Конкретный метод зависит от типа никотиновой зависимости, заявила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

Супрун рассказала, на какие типы делится зависимость и как бороться с каждым из них.

Поведенческая и социальная зависимость

возникает, если курение связано с определенными привычками или аспектами жизни (курение за кофе, во время перерыва на работе, при вождении)

избавиться от такой зависимости можно, заменив свои привычки новыми, например, кофе - чаем, сигарету за рулем - конфетой или музыкой.

Физическая зависимость

возникает из-за способности никотина стимулировать в мозге выработку эндорфина, который вызывает ощущение счастья и удовольствия;

избавиться можно "продержавшись" без курения хотя бы месяц, пока организм не привыкнет к жизни без никотина.

После того, как влияние никотина прекращается, организм требует следующую дозу. Если этого не происходит, возникает так называемый "синдром отмены". Он может сопровождаться головной болью, беспокойством, раздражением, апатией, злостью.

Психологическая зависимость

связана с тем, что курильщик ассоциирует курение с определенными эмоциями, мыслями и убеждениями, например, курение в состоянии стресса;

чтобы избавиться от этого типа зависимости необходимо понять, что сигареты не помогают справиться с чувствами.

"Если ваши друзья или родные бросают курить, им понадобится помощь и поддержка. При необходимости скорректируйте свой стиль жизни или совместный отдых - избегайте вещей, которые у них ассоциируются с курением. Будьте терпеливы и позитивно настроены, не критикуйте за неудачи и говорите с близким человеком, чтобы снизить уровень эмоционального напряжения", - посоветовала чиновница.

отказ от курения

Также она предложила небольшой алгоритм действий, чтобы избавиться от курения:

нужно определить свой тип зависимости от никотина;

найти единомышленников, обсуждать с родными свои планы и цели;

найти для себя весомую мотивацию и четко сформулировать цель;

выбрать конкретную дату и время, когда собираетесь бросить курить.

"В Украине из-за болезни, связанных с последствиями курения, ежегодно умирают 85 000 человек. На данный момент около 24% взрослого населения являются курильщиками, половина из них хочет избавиться табачной зависимости", - подытожила руководитель Минздрава.

Также ранее MedOboz сообщал, что эксперты предупредили о вреде курения мужскому здоровью. По их словам, пагубная привычка может вызвать эректильную дисфункцию и уменьшить размер пениса.

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