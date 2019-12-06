Бухгалтеры и предприниматели: кого брала в команду Супрун

Кадры Ульяны Супрун – моя любимая тема. Кто такая сотрудница Минздрава Татьяна Юрович?

Руководитель экспертной группы по вопросам евроинтеграции, координации донорской помощи и международного сотрудничества Директората стратегического планирования и евроинтеграции – Юрович, подружка Литовченко.

Вроде более или менее специалист, но по специальности "Гражданское право" и прошла без конкурентов почему-то (была ссылка на документ МЗ, но его удалили, потому что не имели права назначать Юрович по закону).

Таня сначала – соучредитель и совладелец успешного и известного гастро-кафе "Кифлик", а в дальнейшем организовала мобильное питание в виде ООО "Кифлик и компания". Кажется становится понятным, о каких именно деньгах, потраченные Минздравом не по целевому назначению по проектам Всемирного банка за рекламные услуги и кайтеринг, писала Счетная палата.

Новости Коррупция в Минздраве при Ульяне Супрун

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Если вы спросите, почему с наукой такая ситуация в Минздраве, когда три месяца не платят зарплату ученым, сократили количество научных тем, не назначают Тодурова, ищут повод найти антисовковую справедливость – встречайте.

Объявлено победителей на должности экспертов и руководителей экспертных групп директоратов Минздрава. Руководитель экспертной группы по вопросам образования и науки Директората науки, инноваций, образования и кадров – Мартынова Наталья. Натали закончила Гороховский сельскохозяйственный техникум по специальности "Бухгалтерский учет и аудит". И она совсем не новое лицо в Минздраве, которое при прохождении проверки по очистке власти забыло внести данные в декларацию. Она – частица схем, которые были там до революции.

Чем такая выдающаяся главный эксперт, что будет двигать медицинское образование и науку? Во-первых, она приближенное лицо к "смотрящему" юристу по Минздраву – Сашке Правило, потому что именно под его руководством работала в юридическом департаменте Минздрава. Господин Правило является вассалом господина Виталия Коблоша с Кабмина, который возглавляет гуманитарный департамент, а до тому сам работал главным юристом МЗ. Во-вторых, как вы поняли, она – юрист, и где же наука? А ведь есть. Только не совсем медицинская. Пока она работала в юридическом департаменте, ее "держали" ассистентом кафедры Национального университета биоресурсов и природопользования Украины. И даже научную степень кандидата юридических наук она защитила не по специальности 12.00.06 – земельное право (там еще есть аграрное право; экологическое право; природоресурсне право).

Чем она так понравилась руководству, спросите вы. Объясняю, что все просто – снова вопрос идеологии.

Глава службы и.о. министра Супрун – Стасик Грещишин – тот самый агент "Стас" НАБУ, который спалился с квартирой в "Акварелях" когда отрабатывали радикалов. Он вообще вечно был крайним, даже еще в Мемориальном комплексе "Памяти героев Крут ", где жульничал. Стасик – историк, и является соучредителем вместе с Супрун ее ОО "Защита патриотов", художник "Киностудии минздрава" (подробнее здесь ). И режиссер идейных проектов "Марека Многогрешного" – мужа Ульяны Юркив. Именно поэтому Наталья в течение 2015-16 гг. переобулась в тему революции и перешла ассистентом по кафедре аграрного, земельного и экологического права НУБиП Украины на кафедру теории и истории государства этого вуза. Вот такая историческая правда о науке в Минздраве.

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Вернемся к Юрович. В ее понимании, евроинтеграция, это когда "Украинская еда должна быть в европейских тарелках". Но Таня имеет не гастрообразование, в 2006-2008 гг. – она училась в Киевском Международном Университете, специальность "Правоведение". Эксперт со стажем, например, с опытом финансового эксперта VAB Bank-а после кратковременного тренинга по курсу "Эффективные продажи". А где же интересное? А вот, сразу после обучения Таня полгода в такие популярные во многих грантоедов и активистов 2008/2009 года (именно мая – октября 2008) находилась за "образовательной студенческой программой обмена" в США. Впоследствии она стала членом Политического Совета меритократов. В тот же насыщенный 2008 поступила в Академию адвокатуры Украины, по окончании которой два года "волонтерила", а именно работала помощником-координатором бизнес-проектов в сфере рекламы, гостеприимства, выставочных мероприятий. Только потом, во время революционного движения 2014-2015, была оформлена по специальности, как помощник управляющего партнера ЮК "Саенко Харенко". Кстати, именно на площади, как говорят источники, Таня и познакомилась со Стасик Грещишиным. Ну и как же без политики. Таня является основательницей ОО "Українська Основа", которая проводит такие любимые Супрун студии женского политического взаимодействия, и куда приглашает для проведения в Луганской и Донецкой областях предводительниц женского законодательного совета State House, Бостон, США. Кстати, проект осуществляется при поддержке Отдела прессы, образования и культуры посольства США в Украине. А "ОО", в которой Таня основатель и активная "членкиня", была создана по объединению женщин, работавших в дипломатических учреждениях на государственной службе и в правоохранительных органах, а вовсе не в гастробаре.

Но такое для тех, кто понимает мои месседжи между строк.

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