"В супертайном режиме": Кабмин уволил госсекретаря Минздрава

Кабинет министров Украины в субботу, 12 октября, уволил государственного секретаря Министерства здравоохранения Артема Янчука, назначенного на должность в 2017 году.

Об этом сообщила бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook. Она уточнила, что решение было принято на закрытом заседании. Кресло мужчины заняла Инна Солодкая.

Супрун возмутило увольнение чиновника. Она напомнила, что он находится в декретном отпуске.

Артем Янчук facebook.com/artem.yanchuk

"По сути правительство сегодня уволило мужчину, который находится в декретном отпуске и ухаживает за тремя детьми. И сделало это без какого-либо предупреждения, как трусы", – написала бывшая глава Минздрава.

"Кому-то очень надо, чтобы обязанности государственного секретаря выполнял человек, который работает в министерстве лишь несколько недель и формально возглавляет Службу государственного секретаря. Поэтому он был освобожден в субботу вечером в супертайном режиме с нарушением законодательства", – добавила она.

Известно, что Солодкая ранее возглавляла юридический департамент Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Напомним:

Вокруг Янчука недавно разгорелся скандал. Его назвали ставленником старой власти (более детально читайте по ссылке).

Представление в Кабинет Министров Украины о его увольнении с должности было внесено 9 октября .

На следующий день после этого Государственным секретарем Министерства здравоохранения Украины издан приказ № 285-кВ, согласно которому Янчук отбыл в отпуск по уходу за ребенком.

Как писал OBOZREVATEL, на пост заместителя министра здравоохранения Украины претендует блогер, журналист Сергей Дибров, который является одним из самых известных представителей "антипрививочного" движения.

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