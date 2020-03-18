Кабмин назначил замглавы Минздрава: что о ней известно

На заседании 18 марта Кабинет министров Украины назначил Ирину Микичак первым заместителем министра здравоохранения.

Как сообщается на странице Минздрава в Facebook, Микичак – заслуженный врач Украины. Она родилась 11 июня 1961 во Львове, по образованию является врачом-педиатром, магистром государственного управления.

Также Микичак имеет многолетний опыт работы в сфере здравоохранения, в разных ее звеньях (от медсестры, участкового педиатра до главного врача областной больницы, руководителя департамента).

Ирина Микичак Facebook Минздрава

С апреля 2017 года по декабрь 2019 года она руководила департаментом здравоохранения Львовской облгосадминистрации, была координатором реализации ряда успешных международных проектов сотрудничества со Всемирным банком, ВОЗ, Агентством США по международному развитию, Детским фондом ООН ЮНИСЕФ и других проектов в сфере реформы перинатальной помощи, семейной медицины, онкопревенции, общественного здоровья.

Кроме того, Микичак является основательницей региональной образовательной программы Школа успешного медицинского менеджера.

Как сообщал OBOZREVATEL:

новым министром здравоохранения 4 марта стал Илья Емец. Он – кардиохирург и заслуженный врач Украины, первым в стране начал успешно оперировать новорожденных со сложными пороками сердца.

В декабре 2010 года Емец был назначен министром здравоохранения Украины при президентстве Виктора Януковича, отправлен в отставку в мае 2011 года из-за отсутствия реформ в медицинской сфере.

По причине пятимесячного срока на должности смог избежать люстрации.

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