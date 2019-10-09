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/ Блоги - Новости медицины

Медревизор
Медревизор
Инспектор по лечебным заведениям Все статьи автора

Лечили шизофрению, а выросла грудь: Johnson & Johnson выплатит мужчине компенсацию

4.3т

Американскую компанию Johnson & Johnson обязали выплатить 8 миллиардов долларов за побочные эффекты препарата Risperdal. Такое решение вынесло жюри присяжных в Филадельфии.

26-летний Николас Мюррей, житель Мэриленда, подал против компании иск, в котором утверждал, что Johnson & Johnson не предупредила его о том, что нейролептический препарат, который он принимал на протяжении нескольких лет, может привести к гинекомастии – заболевание, проявляющееся увеличением размеров молочных желез у мужчин.

Препарат Risperdal

Препарат Risperdal

www.wsj.com

Адвокаты истца утверждали, что для Johnson & Johnson доходы от продажи препарата были важнее интересов пациентов.

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Johnson & Johnson

Johnson & Johnson

esquire.ru

В ответ J & J уже заявила об обжаловании и считает решение о выплате такой суммы необоснованным.

Впервые это дело рассматривали еще в 2015 году – тогда суд присяжных обязал J & J выплатить Мюррею 1,75 миллиона долларов, впоследствии сумму уменьшили до 680 000.

Позже апелляционный суд отменил это решение, и судебное разбирательство восстановился в сентябре 2019 года.

Дело Николаса Мюррея – лишь один из тысяч аналогичных исков пациентов к Johnson & Johnson.

В Johnson & Johnson обвинения в свой адрес отрицали и обещали подать апелляцию.

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Тема
Здоровье
Место
США
Тег
лекарства
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
А фото оголеного по торс, чоловіка з титьками є?
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Лисенко Дмитро
Лисенко Дмитро
возможны запор, тошнота, рвота, боль в животе, повышение активности печеночных ферментов; ортостатическая гипотензия, тахикардия, АГ, отеки; приапизм, нарушения эрекции, эякуляции и оргазма, недержание мочи; дозозависимое повышение концентрации пролактина в плазме крови, сопровождающееся галактореей, гинекомастией, https://compendium.com.ua/akt/82/2828/risperidonum/ афигеть сенсация - шизофреники не читают аннотации
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3
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Луговской Николай
Луговской Николай
Когда же в Украине начнут судить подобные компании?
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