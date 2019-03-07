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/Новости медицины

Известный врач написал Гройсману разгромное письмо о Супрун

82.8тЧитать материал на украинском

Известный врач-психиатр, диссидент Семен Глузман написал открытое письмо премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, в котором раскритиковал деятельность и. о. главы Минздрава Ульяны Супрун.

В нем он возложил на чиновницу ответственность за то, что сотрудники десятков структур Минздрава уже несколько месяцев не могут получить зарплату. Глузман возмутился странным распоряжением Супрун и ее безнаказанностью за это, потребовав власть Украины отреагировать на сложившуюся ситуацию.

Ниже приводим полный текст письма без изменений.

Семен Глузман

Семен Глузман

Цензор.НЕТ

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"Я умру, доктор?" Глузман рассказал о панике пациентов из-за зама Супрун

Открытое письмо премьер-министру Украины Гройсману Владимиру Борисовичу

Уважаемый Владимир Борисович!

Достаточно давно я понял, что дама, исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины, по своему фактическому положению и своим полномочиям является самым главным чиновником в нашем все еще не правовом государстве. К сожалению, ее полномочия и степень ее безнаказанности значительно превышают таковые Ваши и, даже, Петра Алексеевича.

Только один пример, чрезвычайно свежий. Все 24 научно-исследовательских института, работающие в системе Минздрава Украины, уже третий месяц не имеют возможность выплачивать зарплату своим сотрудникам. Хотя соответствующие финансы Минздравом давно получены. Основание – личное распоряжение госпожи Супрун.

Как Вы, вероятно, не знаете, такое поведение и. о. министра является противоправным и подлежит уголовному преследованию. Замечу также, что тысячи людей, как самих сотрудников научно-исследовательских институтов, так и их родственники, друзья и знакомые, знающие об этой ситуации, по всей вероятности, не будут голосовать за Петра Алексеевича Порошенко именно по этой причине, из-за очевидного правового произвола и безнаказанности власти в лице министра здравоохранения.

Я уже давно не являюсь поклонником административных талантов Петра Алексеевича и Ваших.

Жизнь научила меня многому, в том числе и гражданской трезвости. Но я не испытываю радость в связи с неизбежным падением популярности кандидата Порошенко, в том числе и по этой специфической причине. Несмотря на свое критическое отношение к нынешнему президентству Петра Алексеевича и к результатам Вашего, Владимир Борисович, руководства, я испытываю искреннее сочувствие к моим коллегам, и без того прежде не купавшимся в роскоши.

Семен Глузман, врач, гражданин Украины. 6 марта 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Глузман обратился к директору ЦРУ США Джине Хаспел в связи с разрушительной деятельностью Супрун в Украине.

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Персоны
Семен ГлузманУльяна СупрунВладимир Гройсман
Место
Украина
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Любченко Светлана
Любченко Светлана
Супрун, единственная кто разворушил это гнилое медицинское болото!!!! Пусть люди расскажут сколько в 2013 году стоила операция в Шалимова. Для операции покупались даже медицинскин перчатки, укол анальгина надо было покупать в аптеке. Я желаю удачи Ульяне Супрун - пусть расчистит это болото !!!
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Petrunya Vladimir
Petrunya Vladimir
Глузман активный член медицинской мафии им. Бахтеевой- Богомольца, которых отпихнули от корыта бюджета. А Глузмана не назначили министром МОЗ.
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Всегда уважала Глузмана, а сейчас нет. Его тоже гложет зависть, как и Амосову и Богомолец.
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